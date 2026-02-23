US-Star Vonn richtet emotionale Botschaft „an all die Hater da draußen“

US-Star Lindsey Vonn hat sich in einer weiteren Botschaft aus dem Krankenhausbett die Kritiker ihres Comebacks vorgeknöpft. „Es war nicht alles umsonst. Es war alles. Und es war kein Traum. Auch wenn es sich jetzt, während ich hier im Krankenhausbett sitze, weit weg anfühlt“, sagte die 41-Jährige in einem Instagram-Beitrag.

„Aber ich habe es geschafft. Ich bin zurückgekommen. Ich habe gewonnen. Ich bin angetreten und habe das geschafft, was die meisten in meinem Alter mit einer Teil-Knieprothese für unmöglich hielten. Jeder Moment war großartig, jeder Moment war es wert“, sagte Vonn.

Vonn hatte Ende 2024 ein Comeback gestartet, das seinen Höhepunkt bei den Olympischen Winterspielen in Italien finden sollte. Doch in der Olympia-Abfahrt von Cortina d’Ampezzo stürzte sie schwer und zog sich eine komplexe Schienbeinverletzung zu. Seitdem wurde die Amerikanerin bereits mehrfach operiert. Vonn war trotz eines kurz zuvor erlittenen Kreuzbandrisses im linken Knie an den Start gegangen.

Vonn richtet sich an „all die Hater da draußen“

Was sie getroffen habe, seien Stimmen gewesen, die ihr vorwarfen, egoistisch einen Startplatz für Olympia zu blockieren. „Für all die Hater da draußen“, die nicht verstehen würden, was es bedeute, sich seinen Platz zu verdienen, präsentierte sie in ihrem Instagram-Beitrag ihre Bilanz seit ihrem Comeback.

Dabei verwies die Olympiasiegerin von 2010 unter anderem auf ihre Führung im Abfahrtsweltcup, ihre zwei Weltcupsiege in der Abfahrt und zahlreiche Podestplätze. „Ich habe nicht mein großes Ziel erreicht. Aber doch eine ganze Menge“, schrieb Vonn. „Danke an alle, die an mich geglaubt haben.“ (dpa/lam)