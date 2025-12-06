mopo plus logo
Grafik eines möglichen Olympia-Stadions in Hamburg 2040

Im Hamburger Volkspark soll eine neue Arena entstehen, die dann das Olympiastadion wäre. Foto: moka-studio

paidÜberraschende Erkenntnisse: So steht Hamburg im Olympia-Rennen da

Allen Unkenrufen zum Trotz: Das Rennen der vier deutschen Bewerber-Regionen um die Ausrichtung Olympischer Sommerspiele ist noch lange nicht entschieden. Im Gegenteil: Es geht jetzt erst richtig los. Auch wenn München mit dem deutlichen Olympia-JA beim Bürgerentscheid vorgelegt hat, ist Mitbewerber Hamburg weiterhin aussichtsreich dabei und hat in anderen Bereichen die Nase vorn. Mit einem ausgeklügelten Bewertungssystem soll der Gewinner ermittelt werden. Was dahintersteckt und wie die internationalen Chancen stehen.

