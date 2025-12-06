Allen Unkenrufen zum Trotz: Das Rennen der vier deutschen Bewerber-Regionen um die Ausrichtung Olympischer Sommerspiele ist noch lange nicht entschieden. Im Gegenteil: Es geht jetzt erst richtig los. Auch wenn München mit dem deutlichen Olympia-JA beim Bürgerentscheid vorgelegt hat, ist Mitbewerber Hamburg weiterhin aussichtsreich dabei und hat in anderen Bereichen die Nase vorn. Mit einem ausgeklügelten Bewertungssystem soll der Gewinner ermittelt werden. Was dahintersteckt und wie die internationalen Chancen stehen.



