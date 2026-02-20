Über sechs Stunden! Nächste OP für Ski-Superstar Lindsey Vonn

Speed Queen Lindsey Vonn ist erneut erfolgreich an ihrem schwer verletzten linken Bein operiert worden. Der Eingriff habe „etwas mehr als sechs Stunden“ gedauert, schrieb die US-Amerikanerin am Freitag bei Instagram, der behandelnde Arzt habe einen „unglaublichen Job“ gemacht.

Das belegt Vonn mit Röntgenbildern, die zahlreiche Schrauben in ihrem Bein zeigen. Wegen der Schwere des Eingriffs müsse sie noch ein wenig in der Klinik bleiben, berichtete Vonn, es gehe in „Babyschritten“ vorwärts. Was genau bei dem Eingriff passiert sei und was das bedeute, wolle sie „bald“ erklären.

Die 41-Jährige war in der Olympia-Abfahrt von Cortina d’Ampezzo schwer gestürzt und hatte sich bereits in Italien mehreren Operationen unterziehen müssen. Inzwischen wurde sie in ihre Heimat überführt. Dass dort weitere Eingriffe erfolgen würden, hatte sie angekündigt. (sid/th)

