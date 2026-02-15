TV-Quoten: Olympia schlägt König Fußball deutlich

Die Winterspiele in Norditalien begeistern die deutschen Sportfans: Bei den TV-Quoten liegt Olympia deutlich vor Borussia Dortmund und den Bayern.

Die Olympischen Winterspiele liegen derzeit in der Gunst der Fernsehzuschauer deutlich vor dem Fußball. Sieben Übertragungen von den Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo lagen am Freitag bei den TV-Quoten in den Top 10 der am meisten gesehenen Sendungen. Am beliebtesten war der Biathlon-Sprint der Männer in der ARD mit durchschnittlich 4,397 Millionen Zuschauern und einem Markanteil von 41,8 Prozent.

Mehr Zuschauer sahen Olympia-Rodler als DFB-Pokal

Die Free-TV-Übertragung des Bundesliga-Spiels bei RTL mit dem 4:0-Sieg von Borussia Dortmund gegen Mainz 05 kam hingegen nur auf 1,98 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil lag nach Angaben des Senders bei 8,6 Prozent.

Bereits am Mittwoch musste sich der Fußball im Quotenvergleich den Winterspielen geschlagen geben, obwohl immerhin 5,15 Millionen Fans den Sieg des FC Bayern München gegen RB Leipzig (Marktanteil 23,8) in der ARD gesehen hatten. Die Übertragungen des Doppelsitzers der Männer im Rodeln kamen aber auf 6,72 Millionen (29,0 Prozent). (dpa/ea)