TV-Panne bei Olympia-Start! Massive Probleme bei ARD-Übertragung

Die ARD hatte bei der Übertragung der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele mit Tonproblemen zu kämpfen. Die ARD-Kommentatoren Tom Bartels und Giovanni di Lorenzo waren teilweise schwer zu verstehen. Bartels entschuldigte sich noch während der Sendung, der Sender lieferte am Folgetag die Erklärung.

„Die Beschallungslautstärke des Show-Programms im Stadion war außergewöhnlich hoch. Darauf waren die Headset-Mikrofone unseres Kommentatoren-Duos zu Beginn nicht optimal eingestellt“, hieß es in einer Stellungnahme des Bayerischen Rundfunks, der federführend für die Olympia-Übertragungen der ARD ist.

ARD mit Tonproblemen bei Olympia-Eröffnung

„Wir haben das sofort wahrgenommen, nachjustiert und an den Headsets eine technische Komponente ausgetauscht“, hieß es weiter. „So konnten wir zügig wieder die Tonqualität bieten, die unserem Anspruch entspricht und die unser Publikum zu Recht erwartet. Die Unannehmlichkeiten am Anfang der Übertragung bedauern wir.“

Durchschnittlich 5,234 Millionen Menschen hatten am Freitagabend die Eröffnungsfeier aus Mailand, Cortina, Predazzo und Livigno im Ersten gesehen. Das entspricht einem Marktanteil von 22,3 Prozent, keine Sendung wurde am Freitag laut dem Branchendienst DWDL von mehr Menschen verfolgt. Die Eröffnungsfeier für die 25. Winterspiele wurde auch von Eurosport übertragen. (mp/dpa)