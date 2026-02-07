„Die Leute mögen ihn!“ Trump wundert sich über Olympia-Pfiffe für Vance

Damit könnte er ziemlich alleine stehen: US-Präsident Donald Trump hat sich über die Buhrufe gegen seinen Vize JD Vance bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Italien überrascht gezeigt.

Angesprochen auf die kritischen Reaktionen verwies er im Regierungsflieger Air Force One vor Journalisten darauf, dass die Leute seinen republikanischen Parteifreund mögen würden. Fairerweise müsse man aber sagen, dass der US-Vizepräsident zurzeit in einem anderen Land unterwegs sei – „in diesem Land (den USA) wird er nicht ausgebuht“, betonte Trump.

Vance ist Buhrufe gewohnt

Diese Behauptung stimmt allerdings nicht. Allein in der US-Hauptstadt Washington DC wurde Vance im vergangenen Jahr mehrmals öffentlich ausgebuht, zum Beispiel beim Besuch eines Konzertes im Kennedy Center, einem renommierten Kulturhaus, das Trump kurz nach seinem Amtsantritt unter seine Kontrolle gebracht hat.

Olympia-Organisationschef Andrea Varnier äußerte Unverständnis über den Wirbel um die Szene bei der Eröffnung. „Ich habe großen Jubel gehört, als das US-Team ins Stadion gekommen ist. Das war großartig. Ich habe nichts anderes gehört, erst später darüber in den Zeitungen gelesen“, sagte Varnier am Tag nach der Zeremonie.

„Großartige Chemie“ zwischen IOC und Vance

IOC-Sprecher Mark Adams verwies ebenfalls auf Jubel aus dem Publikum beim Auftritt der amerikanischen Sportler. Das Internationale Olympische Komitee sei der US-Regierung für ihr Engagement für die Winterspiele in Italien dankbar. „Das ist großartig für die olympische Bewegung“, sagte Adams.

Die USA sind Gastgeber für die Sommerspiele 2028 in Los Angeles und die Winterspiele 2034 in Utah. Vor der Eröffnungsfeier habe sich Vance mit IOC-Chefin Kirsty Coventry getroffen, dabei habe diese eine „großartige Chemie“ verspürt, sagte Adams.

Pfiffe auch für Israels Team

Im legendären Fußballstadion San Siro von Mailand verfolgten am Freitag Zehntausende Zuschauer die Eröffnungsshow mit der üblichen Parade der Athleten. Parallel dazu wurde erstmals an gleich drei weiteren Orten gefeiert – in Cortina, der zweiten Gastgeberstadt, sowie in Predazzo und Livigno. Pfiffe und Buhrufe kamen auf, als Israels Team ins Stadion kam. Und gebuht wurde auch, als Vance beim Einzug des US-Teams groß auf den Videoleinwänden zu sehen war. Trumps Stellvertreter verfolgte die Zeremonie auf der Ehrentribüne.

Vance war am Donnerstag in Mailand angekommen und hatte bei seinem Besuch unter anderem Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni getroffen. Aus Protest gegen die Anwesenheit von Beamten der US-Einwanderungsbehörde ICE bei Olympia waren vor der Eröffnungsfeier mehrere Hundert Studenten durch Mailand gezogen.

ICE-Beamte stehen wegen ihres teils brutalen Vorgehens gegen Migranten in den USA in der Kritik. In der US-Olympiadelegation sollen sie sich um den Schutz von Offiziellen wie Vance und US-Außenminister Marco Rubio kümmern.