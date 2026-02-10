Trotz Verbot: Ukrainer will Helm mit Kriegsopfern bei Olympia tragen

Der ukrainische Skeleton-Pilot Vladyslav Heraskevych geht wegen seines Helmdesigns weiter auf Konfrontationskurs mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC). Wie der 27-Jährige bei einer Pressekonferenz in Cortina d’Ampezzo erklärte, will er den Helm, auf dem Porträts von im Krieg von russischen Soldaten getöteten Sportlern aus der Ukraine zu sehen sind, auch im olympischen Wettkampf am Donnerstag und Freitag tragen.

„Ich habe ihn bei den Testfahrten genutzt, ich habe ihn gestern genutzt, ich habe ihn heute genutzt, ich werde ihn morgen nutzen und ich werde ihn am Renntag nutzen“, sagte Heraskevych. Unterstützung hat der Fahnenträger seines Landes bei den Winterspielen vom ukrainischen Staatspräsidenten Volodymyr Zelenskyy sowie vom Nationalen Olympischen Komitee erhalten.

Das IOC hatte diesem Vorhaben am Dienstagmorgen einen Riegel vorschieben wollen, da der Helm nicht der Olympischen Charta entspreche, welche politische Meinungsäußerungen auf dem Spielfeld verbietet. „Wir haben versucht, seinen Wünschen mit Mitgefühl und Verständnis zu begegnen“, sagte IOC-Kommunikationsdirektor Mark Adams bei einer Pressekonferenz. Das IOC versuche immer wieder Ausnahmen von der Regel 50 der eigenen Charta zu genehmigen, so Adams weiter.

Heraskevych will IOC-Kompromiss nicht eingehen

Der „gute Kompromiss“ der Ringe-Organisation: Heraskevych wurde gestattet, im Wettkampf ausnahmsweise mit einer schwarzen Armbinde zu starten. Der WM-Vierte von 2025 sieht das anders: „Die Menschen in der Ukraine leben jeden Tag in der Angst, vergessen zu werden, und es ist wichtig, die Welt daran zu erinnern, was gerade in der Ukraine geschieht.“ Auf Instagram macht Heraskevych regelmäßig auf die Ungerechtigkeiten aufmerksam, denen er sich ausgesetzt sieht. Zudem stellt er die Sportler, die auf seinem Helm zu sehen sind, genauer vor.

Er sei „fest davon“ überzeugt, keine Regeln gebrochen zu haben, „Regel 50, die politische, diskriminierende oder rassistische Propaganda betrifft, findet auf diesem Helm keine Anwendung“. Eine aktuelle Reaktion des IOC auf den Plan des Ukrainers stand zunächst aus.

Heraskevych zog ferner einen Vergleich zum deutschen Gewichtheber Matthias Steiner, der 2008 nach seinem Olympiasieg in Peking das Bild seiner bei einem Verkehrsunfall gestorbenen Frau gezeigt hatte. „Damals haben wir es gefeiert“, sagte Heraskevych: „Ich glaube, das war ein großartiger Moment, der andere Erfolge nicht überschattet hat. Ich denke, es ist okay, Leute zu betrauen, die man gern hatte.“ (sid/lam)