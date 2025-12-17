mopo plus logo
Tom Bartels kommentiert die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in der ARD. Hier ist er im Gespräch mit Dortmunds Sportchef Sebastian Kehl. Sein Co-Kommentator wird aber ein anderer.

Tom Bartels kommentiert die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in der ARD. Hier ist er im Gespräch mit Dortmunds Sportchef Sebastian Kehl. Sein Co-Kommentator wird aber ein anderer. Foto: imago/RHR-Foto

Ungewöhnlicher Kommentator: ARD gibt Duo für Olympia-Eröffnungsfeier bekannt

Tom Bartels bekommt bei der Kommentierung der Olympia-Eröffnungsfeier Unterstützung von Giovanni di Lorenzo.Der Herausgeber und Talkmaster erlebt in Mailand eine Premiere. Die ARD setzt zudem auf ein neues Moderations-Duo.

Der Herausgeber der „Zeit“ erlebt bei der Eröffnungsfeier im San Siro in Mailand am 6. Februar seine Sport-Premiere. TV-Erfahrung hat der 66 Jahre alte Journalist als Moderator der Talkshow „3nach9“ von Radio Bremen. 

Sedlaczek und Müller-Spirra als neues ARD-Duo bei Olympia

Giovanni di Lorenzo feiert bei der Eröffnungsfeier der olympischen Winterspiele sein Sport-Kommentatoren-Debüt
Giovanni di Lorenzo in der 3 nach 9 (ARD) Talk Show
Giovanni di Lorenzo feiert bei der Eröffnungsfeier der olympischen Winterspiele sein Sport-Kommentatoren-Debüt

Für die Moderation der Olympia-Sendungen hat die ARD ein neues Duo, wie der Sender weiter mitteilte. Esther Sedlaczek und Stephanie Müller-Spirra präsentieren die Spiele von Mailand/Cortina aus dem gemeinsamen Olympiastudio von ARD und ZDF in Mainz.

Für das Zweite sind Katrin Müller-Hohenstein und Jochen Breyer im Moderations-Einsatz. Breyer ersetzt im Vergleich zu den bisher letzten Winterspielen in Peking Rudi Cerne als Moderator. (dpa/hmg)

Kommentare öffnen arrow right in circle
 
