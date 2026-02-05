Skispringer bestohlen: „Reuiger Sünder“ meldet sich per Telefon

Der Diebstahl von Skisprung-Equipment des norwegischen Teams in Willingen hat eine kuriose Wendung genommen. Der Sportdirektor der Norweger, Jan-Erik Aalbu, berichtet davon, dass sich ein mutmaßlicher Täter telefonisch bei ihm gemeldet habe.

„Er hat sich entschuldigt und hatte große Angst vor den Konsequenzen. Das war ganz klar ein reuiger Sünder“, sagte Aalbu der norwegischen Zeitung „Nettavisen“. „Die Polizei hat Video-Material davon, deshalb weiß ich nicht, was passiert ist, ob sie kalte Füße bekommen haben oder so.“

„Eine Menge Ausrüstung ist weg“

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hatten Unbekannte aus dem Lagerraum seiner Mannschaft beim Weltcup im hessischen Upland Skisprung-Equipment gestohlen. „Eine Menge Ausrüstung ist weg. Sie haben keine Ski und Stiefel mitgenommen. Aber Helme, Jacken, Mützen, Handschuhe und Brillen sind weg“, sagte der bestürzte Aalbu gegenüber der Tageszeitung „Dagbladet“.

„Das ist ziemlich teure Ausrüstung. Die Helme sind für jeden Sportler eigens designt“, sagte Aalbu. Er forderte den Dieb auf, die Sachen zurückzugeben. (dpa/lam)