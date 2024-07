Simone Biles feiert fünftes olympisches Gold – diesmal im Team

Die Turnerinnen der USA sind auch dank Simone Biles nicht zu schlagen. Der Superstar gewinnt sein fünftes Olympia-Gold.

Turn-Superstar Simone Biles hat bei den Olympischen Spielen in Paris mit dem Team der USA triumphiert und ihr insgesamt fünftes Olympia-Gold seit 2016 gewonnen. Die 27-Jährige führte ihre Mannschaft in der Arena Bercy zu 171,296 Punkten. Damit hatte die US-Riege mit Biles, Hezly Rivera, Jordan Chiles, Sunisa Lee und Jade Carey 5,502 Zähler Vorsprung auf Silbermedaillengewinner Italien (165,494). Dritter wurde Brasilien (164,497).

Das könnte Sie auch interessieren: „Ich wurde betrogen“: Drama um US-Fahnenträgerin

Die deutschen Turnerinnen hatten sich als Team nicht für die Olympischen Spiele qualifiziert. Von den drei Einzelstarterinnen erreichten Helen Kevric (Stuttgart) und Sarah Voss (Köln) jeweils das Finale im Mehrkampf am Donnerstag. Die 16 Jahre alte Kevric turnt zudem am 4. August am Stufenbarren um die Medaillen. Pauline Schäfer-Betz (Chemnitz) hatte die Endkämpfe am Schwebebalken und am Boden verpasst. (dpa)