Schwere Ausschreitungen bei Olympia-Demonstration – mehrere Verletzte

Einen Tag nach der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele ist es bei einem Protestmarsch in Mailand zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen.

Am Samstagnachmittag zündete eine kleine Gruppe von Menschen Feuerwerkskörper und geriet mit den Einsatzkräften aneinander. Die Demonstranten feuerten Leuchtraketen ab und bewarfen die Polizei mit Steinen, die sie nach einer ansonsten friedlichen Demonstration mit Wasserwerfern auseinandertrieb.

Tausende demonstrieren für negative Seiten von Olympia

Mehrere Tausend Menschen hatten mit der Kundgebung auf die negativen Auswirkungen der Spiele in Hinblick auf Umwelt und soziale Themen aufmerksam machen wollen.

Die Polizei war nach gewalttätigen Zusammenstößen während einer Demonstration in Turin am vergangenen Wochenende, bei denen über 100 Beamte verletzt wurden, in höchster Alarmbereitschaft. Dort kam es zu schweren Protesten gegen die Schließung eines linken Kulturzentrums in der norditalienischen Großstadt. Bei den Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und teils vermummten Demonstranten wurden nach Angaben der Behörden zehn Menschen festgenommen. Zur Zahl der verletzten Demonstranten gab es zunächst keine Angaben.

Bei dem Vorfall unmittelbar vor Beginn der Olympischen Winterspiele flogen aus der Menge Steine, Molotowcocktails und andere Gegenstände in Richtung der Polizei. Mehrere Müllcontainer standen in Brand. Auch ein Einsatzwagen brannte. Die Ordnungskräfte setzten Tränengas und Wasserwerfer ein. Ein Demonstrant wurde mit Kopfverletzungen weggebracht. Auf einem Video ist zu sehen, wie ein am Boden liegender Polizist von Vermummten mit Fußtritten traktiert und geschlagen wird. Dabei ist auch ein Hammer im Einsatz. (dpa/lam)