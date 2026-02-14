Schreck für deutsches Olympia-Team: Biathlon-Star muss zwei Starts absagen

Biathlon-Star Janina Hettich-Walz muss bei Olympia kurzfristig passen. Wegen Magenproblemen sagt sie den Sprint ab – und fehlt damit auch in der Verfolgung. Selina Grotian rückt ins Team.

Janina Hettich-Walz fällt heute für den olympischen Biathlon-Sprint aus. Die 29-Jährige hatte nach eigenen Angaben die vergangenen beiden Tage mit Magenproblemen zu kämpfen, wie sie auf Instagram mitteilte.

Biathlon: Grotian rückt für Hettich-Walz ins Team

„Schweren Herzens“ müsse sie ihren Start über die 7,5 Kilometer absagen. „Auch wenn es mir heute schon wieder besser geht, kommt der Sprint leider zu früh, eine schwere Entscheidung, aber die Gesundheit geht vor“, erklärte Hettich-Walz.

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Diagnose Krebs: Hamburgerin wirft UKE Behandlungsfehler vor

Hamburgerin wirft UKE Behandlungsfehler vor Straftaten: Hamburg wird sicherer – aber nicht für Frauen

Hamburg wird sicherer – aber nicht für Frauen Hamburgs Super-Recognizer: Der Mann, der sich Tausende Gesichter merken kann

Der Mann, der sich Tausende Gesichter merken kann Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 16 Seiten Sport: HSV-Liebling Otto Stange (19) über seine Rückkehr

HSV-Liebling Otto Stange (19) über seine Rückkehr 28 Seiten Plan 7: Im Kino wird’s jetzt richtig heiß! Und: Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Für Hettich-Walz kommt kurzfristig Selina Grotian zum Einsatz. Die Teamkollegin hatte im Einzel am Mittwoch den 55. Platz belegt.

Hettich-Walz war im Einzel auf Platz acht gelaufen

Die Entscheidung sei gemeinsam getroffen worden, sagte der deutsche Biathlon-Mannschaftsarzt Sebastian Torka. „Um sich die Chance auf einen Staffeleinsatz und gegebenenfalls im Massenstart nicht vorzeitig zu nehmen, wurde diese Entscheidung gemeinsam von Athletin, Trainern und der medizinischen Leitung vor Ort getroffen“, erklärte Torka.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Biathlon-Drama: Preuß erlebt unangenehmen Moment in der Umkleide

Durch den Verzicht auf den Biathlon-Sprint verpasst Hettich-Walz bei Olympia auch die Verfolgung am Sonntag. Im Einzel am vergangenen Mittwoch hatte sie als Achte ein starkes Olympia-Debüt hingelegt. (dpa/mp)