Biathlon-Star Preuß zerbricht am Olympia-Druck: „Schaffe es nicht mehr!“

Für das Foto mit Stargast Joshua Kimmich fand Franziska Preuß doch noch ihr Lächeln wieder. Während Deutschlands Sportlerin des Jahres gemeinsam mit dem DFB-Kapitän und ihren Teamkollegen in die Kamera grinste, schienen jegliche Verzweiflung und die vielen Tränen zumindest für einen Moment weit weg. Die sportliche Realität ist nach ihrem erneuten Nervenflattern am Schießstand aber eine komplett andere, Preuß zerbricht immer wieder am großen Olympia-Druck – und sucht nun schnell nach Antworten.

„Ich merke schon, dass die Spannung im Körper steigt, und dann wird es unruhig. Dann schaffe ich es nicht mehr, dass ich den Schalter umlege, und es geht einfach so dahin“, sagte die bitterlich enttäuschte Biathlon-Gesamtweltcupsiegerin nach der Verfolgung, in der sie wieder die Chance auf die Einzelmedaille beim letzten Schießen weggeworfen hatte. Eine passende Erklärung für das wiederkehrende Problem? „Keine Ahnung, woher das kommt“, sagte Preuß: „Es ist leider so.“

Franziska Preuß enttäuscht bei Olympia

Mixed-Staffel, Einzel, Sprint – und jetzt das Jagdrennen: Preuß fällt bei ihren letzten Winterspielen in den entscheidenden Momenten regelrecht auseinander. Es sei „schon hart, dass 30 Sekunden ein echt gutes Rennen zerstören“, sagte die Bayerin, die erstmals in Antholz komplett ratlos wirkte. „Aber so ist Biathlon.“

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Preuß habe es „richtig gut gemacht bis zu diesem letzten Schießen, hat die Tür weit aufgestoßen und es dann nicht geschafft durchzugehen“, sagte Sportdirektor Felix Bitterling, der dennoch weiter an seine beste Athletin glaubt. „Sie hat es viele Jahre geschafft, in solchen Situationen zu bestehen.“ Doch auch er musste anerkennen, dass sie „derzeit struggelt“.

Franziska Preuß verzweifelt bei den Olympischen Winterspielen am Schießstand. picture alliance / dpa | Hendrik Schmidt Franziska Preuß verzweifelt bei den Olympischen Winterspielen am Schießstand.

Nicht nur Preuß bereitet dem Sportdirektor dieser Tage Sorgen, auch die deutschen Männer laufen seit Bronze in der Mixed-Staffel deutlich hinterher. „Der Auftakt war überragend, seitdem geht es schleppend voran“, sagte Justus Strelow, der die gesamte Mannschaft für die anstehenden Aufgaben in die Pflicht nahm: „Wir müssen uns für die Staffel ordentlich zusammenreißen.“ Hoffnung macht für das Rennen am Dienstag (14.30 Uhr/ARD und Eurosport) aktuell wenig. Doch auch in der Vergangenheit hatte das deutsche Team in einer schier aussichtslosen Lage den Schalter noch umgelegt.

Preuß hofft noch auf Happy End

„2014 waren wir in einer Situation, dass wir angereist sind und es wurde irgendwie was erwartet. Wir sind den Erwartungen hinterhergerannt – und sind als Sieger vom Platz gegangen“, sagte Erik Lesser, der am Sonntag mit dem Rest der Sotschi-Staffel nachträglich Gold erhalten hatte: „Und vielleicht gibt es zwölf Jahre später auch eine ähnliche Geschichte.“

Das könnte Sie auch interessieren: Hass-Nachrichten gegen deutsche Olympia-Starter: Staatsanwaltschaft ermittelt

Auch Preuß hofft auf ein solches Happy End. Nach der Frauen-Staffel am Mittwoch (14.45 Uhr/ZDF und Eurosport) bleibt ihr aber nur noch der abschließende Massenstart am Samstag, um ihre ersehnte Einzelmedaille zu gewinnen – und auch dann wird der Druck spätestens beim letzten Schießen wieder maximal sein.

„Ja, diese letzten, entscheidenden 30 Sekunden ärgern mich immer noch, aber genau sie treiben mich an“, schrieb Preuß bei Instagram – und blickte nach vorne: „Ich stecke den Kopf nicht in den Sand, ich arbeite weiter.“ (sid/lam)