„Alles fürs Team, richtig geil!“ Deutsche Rodel-Staffel holt das vierte Gold

Die deutschen Rodler:innen haben bei den Olympischen Winterspielen ihre Erfolgsfahrt fortgesetzt: Auf souveräne Weise sicherte sich die Team-Staffel das vierte olympische Gold für Deutschland – das dritte, das mit Schlittenfahrten gewonnen worden ist.

Einsitzer-Olympiasiegerin Julia Taubitz startete und gab sofort den Ton an. Mit mehr als drei Zehntelsekunden Vorsprung übergab sie an ihre Mitstreiter:innen, die diesen für Rodelverhältnisse großen Vorsprung konsequent ausbauten. Nach dem Doppelsitzer Tobias Wendl/Tobias Arlt betrug der Vorsprung bereits fast eine halbe Sekunde, Einsitzer-Olympiasieger Max Langenhan schlug mit 0,51 Sekunden Vorsprung an.

Bier oder Aperol für die Seriensieger

Die Doppelsitzer Dajana Eitberger und Magdalena Matschina brachten das überlegen ins Ziel, schließlich 0,542 Sekunden als das österreichische Team. Bronze ging an Olympia-Gastgeber Italien. „Unvorstellbar“, freute sich Wendl: „Alles für das Team, richtig geil. Jetzt geht es ans Feiern!“ Und wie: „Heute nur Bier“, schrie Langenhan, „heute nur Aperol“, setzte Taubitz dagegen.

Rodel-Duo wird zu Deutschlands größten Wintersportlern

Mit ihrer insgesamt siebten Goldmedaille stiegen Wendl und Arlt zu Deutschlands erfolgreichsten Winterolympioniken auf. Das bayerische Duo hatte im Doppelsitzer am Mittwoch Bronze gewonnen und sich die Bestmarke über Nacht mit Natalie Geisenberger (6x Gold, 1x Bronze) geteilt. Nach der Triumphfahrt in die Geschichtsbücher feierten Wendl und Arlt noch im Eiskanal mit allen Teamkollegen den krönenden Abschluss der Rodelwettbewerbe. Auch Ski-Ass Emma Aicher war gekommen, um den Schlitten-Legenden die Ehre zu erweisen.

Niemand schürft mehr Gold aus Eis als Tobias Wendl und Tobias Arlt. Imago/Christian Heilagen Niemand schürft mehr Gold aus Eis als Tobias Wendl und Tobias Arlt.

Von den noch aktiven Sportlern ist in der Olympia-Medaillenwertung nur noch der norwegische Skilanglauf-Star Johannes Hoesflot Klaebo mit siebenmal Gold und je einmal Silber und Bronze erfolgreicher. In der seit Sotschi 2014 ausgetragenen Rodel-Teamstaffel sind die Deutschen nach wie vor ungeschlagen.

