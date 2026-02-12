OnlyFans, Instagram und Co: Diese Olympia-Stars haben die meisten Social-Media-Fans

Glamour-Lifestyle, Werbeauftritte, Spitzenleistung: Einige der besten Athletinnen der Winterspiele in Mailand und Cortina sind auch in den Sozialen Netzwerken Stars. Die MOPO stellt eine Auswahl vor:

Die niederländische Eisschnellläuferin Jutta Leerdam sorgte bei diesen Olympischen Winterspielen für eine Menge Furore. Die „Skatefluencerin“ hat mehr als fünf Millionen Follower bei Instagram – und lässt diese stets an ihrem Glamour-Lifestyle teilhaben. Nach Italien reiste die Verlobte des US-amerikanischen Box-Influencers Jake Paul im fein geschmückten Privatjet inklusive personalisierter Canapés – und sorgte damit in ihrer Heimat für reichlich Kritik.

Leerdam weigerte sich daraufhin, mit der niederländischen Presse zu sprechen, dann gewann sie Gold über 1000 Meter. Bei ihr und ihrem Verlobten flossen die Tränen, und die Followerzahlen schossen in die Höhe.

Eileen Gu ist Model, Studentin und Olympiasiegerin

Auch Ski-Freestylerin Eileen Gu war in Italien bereits erfolgreich. Sie ist ein Star in zwei Ländern, war 2025 laut Forbes mit einem Einkommen von rund 23 Millionen Dollar die am viertbesten bezahlte Sportlerin der Welt, arbeitet als Model, studiert an der Stanford University Quantenphysik und zierte kürzlich das Cover des renommierten „Time-Magazine“.

Doppel-Olympiasiegerin ist die 22-Jährige, die auf Instagram 2,2 Millionen Follower hat, übrigens auch: 2022 holte die in den USA geborene Athletin für China, dem Herkunftsland ihrer Mutter, Gold in der Halfpipe und im Big Air. In Livigno reichte es bislang für eine Silbermedaille im Slopestyle.

Chloe Kim kann bei den Winterspielen Historisches schaffen

Chloe Kim tritt für die USA an. Im Alter von 17 Jahren wurde sie 2018 in Südkorea, dem Heimatland ihrer Eltern, erstmals Olympiasiegerin – prompt wurden der US-amerikanischen Snowboarderin eigene Cornflakes und eine Barbie-Puppe gewidmet. Seitdem ist sie in den USA ein Star: Unter anderem nahm Kim, die auf Instagram eine Million Follower hat, an der US-amerikanischen Version von „The Masked Singer“ teil und war in einem Musikvideo der Gruppe Maroon 5 zu sehen, zudem hat sie ihre eigene Modelinie.

In Livigno kann die 25-Jährige als erste Frau dreimal in Folge bei den Winterspielen die Goldmedaille in der Halfpipe gewinnen.

Mikaela Shiffrin: Die erfolgreichste Skirennläuferin

Wer an den alpinen Skisport denkt, denkt an Mikaela Shiffrin. 108 Weltcupsiege machen die US-Amerikanerin geschlechterübergreifend zur erfolgreichsten Skirennläuferin in der Weltcupgeschichte – mit ihren 1,5 Millionen Followern auf Instagram teilt sie aber auch zahlreiche private Momente: Etwa, als sie ihren Verlobten, den norwegischen Speed-Spezialisten Aleksander Aamodt Kilde, nach dessen Horror-Sturz Anfang 2024 im Krankenhaus besuchte.

Shiffrin zierte die Titelseiten von Modemagazinen, ihr Vermögen in US-Dollar dürfte deutlich im zweistelligen Bereich liegen. Im vergangenen Jahr stieg sie als Investorin des Profifußballteams der Frauen in Denver ein – in Livigno jagt sie ihr drittes Olympia-Gold.

Für Dorothea Wierer sind die Winterspiele das letzte Karriere-Kapitel

Mit 665.000 Followern bei Instagram ist die 35-Jährige Dorothea Wierer der Social-Media-Star des Biathlons, versorgt ihre Fans das ganze Jahr über regelmäßig mit Content.

In unmittelbarer Nähe zur Arena in Antholz geboren, erlebt Wierer in diesen Tagen ein echtes Heimspiel, wird überall von den italienischen Anhängern frenetisch bejubelt.

Die Olympischen Winterspiele sind das letzte Kapitel ihrer sportlichen Laufbahn, im Anschluss beendet die zweimalige Gesamtweltcupsiegerin ihre Karriere. Und so wurde es schon nach „Doros“ Silbermedaille mit der Mixed-Staffel hochemotional. (sid/lam)