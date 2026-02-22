TV-Karriere statt Sport: Olympiasiegerin möchte zu „Let’s Dance“

Olympiasiegerin Daniela Maier würde sich gern auf dem Fernseh-Tanzparkett versuchen. Sollte es ein Angebot von der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ geben, würde sie es annehmen, sagte die Goldmedaillen-Gewinnerin im Ski Cross der „Bild am Sonntag“ und erklärte: „Ich tanze schon manchmal gern, kann aber nicht wirklich gut klassisch tanzen. Aber das wäre eine coole Herausforderung.“

Auch einen Auftritt in der Sat.1-Show „Das große Promibacken“ kann sich die 29-Jährige gut vorstellen. „Im Dezember gibt es für die ganze Mannschaft immer Plätzchen von mir“, sagte Maier.

Daniela Maier hat persönlich eher kleine Wünsche

Für sich selbst hat sie nach dem Triumph bei den Winterspielen in Livigno eher kleine Wünsche. „Ich will mir ein neues Handy kaufen, weil meins ein bisschen älter ist. Und ich will mir einen schönen Urlaub gönnen“, sagte Maier nach ihrem Gold-Coup.

Maier hatte vor vier Jahren in Peking bereits Bronze gewonnen. Die Medaille war ihr damals zunächst wieder aberkannt worden, zehn Monate später erhielt sie das Edelmetall dann nach einem Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs CAS zurück. Nach dem Bronze-Drama feiert sie nun den größten Erfolg ihrer Karriere.

Und das, obwohl sie mit einer Erkältung nach Livigno angereist war, noch zwei Tage vor ihrem Sieg hatte Maier erklärt: „Ich fühle mich nicht ganz so hundertprozentig fit.“ Das Gegenteil war dann der Fall am Tag, als es darauf ankam. „Ich bin einfach sprachlos“, sagte sie im Ziel. (dpa/sid/lam)