Eigentlich wollten die Eislaufverbände aus den USA bei den Spielen in Mailand in einem „Eishaus“ empfangen. Nach Protesten gegen die Einwanderungsbehörde ICE wird der Name geändert.

Das Haus des US-Olympiateams bei den Winterspielen in Mailand hat nach dem Unmut über den Einsatz von Beamten der Einwanderungsbehörde ICE einen neuen Namen bekommen. Das Quartier heißt jetzt Winter House (Winterhaus) – und nicht mehr, wie bislang geplant Ice House (Eishaus). Dies geht aus einer Mitteilung der US-Sportverbände für Eiskunstlauf, Eisschnelllauf und Eishockey hervor.

Nach Protesten gegen ICE: Olympia-Quartier des US-Teams umbenannt

Die Änderung steht offensichtlich in Zusammenhang mit den Protesten gegen das teils brutale Vorgehen der US-Behörde Immigration and Customs Enforcement (ICE) gegen Einwanderer in den Vereinigten Staaten. Dabei wurden in der Stadt Minnesota zwei Menschen getötet. In Italien gibt es zudem Ärger darüber, dass ICE-Beamte in der Begleitung von US-Offiziellen auch zu Olympia kommen sollen. Die Spiele beginnen am Freitag. Ausrichterstädte sind Mailand und Cortina d’Ampezzo.

In der norditalienischen Großstadt hat das US-Team in einem Fünf-Sterne-Hotel sein offizielles Quartier bezogen. Dort sollen auch Empfänge stattfinden. In der Mitteilung der Verbände heißt es, das Haus sei als „privater Raum ohne Ablenkungen“ gedacht, in dem die Athleten zusammenkommen könnten. Der Name Winter House spiegele diese Vision wider und stehe auch in Verbindung mit der Jahreszeit. Untergebracht sind die US-Sportler im Olympischen Dorf.

Das könnte Sie auch interessieren: Mit Krebs-Medikament betrogen? Biathletin sorgt für Doping-Schock kurz vor Olympia

Über die Entsendung von ICE-Beamten zu den Spielen hatte sich die italienische Regierung irritiert gezeigt. Außenminister Antonio Tajani betonte, dass für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung ausschließlich italienische Sicherheitskräfte zuständig seien. Bei einer Kundgebung am Wochenende in Mailand waren Plakate wie „No Ice in Milano“ („Kein Ice in Mailand“) zu sehen. Die olympischen Ringe waren darauf zu Handschellen stilisiert. (kk/dpa)