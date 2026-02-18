Leichtathletik-Star bald im Wintersport? „Alles ist möglich“

Deutschlands Sprint-Ass Gina Lückenkemper (29) kann sich offenbar eine Zukunft als Bob-Anschieberin vorstellen. „Alles ist möglich“, sagte die 100-m-Europameisterin von München, die sich derzeit die Olympischen Winterspiele als Fan vor Ort in Italien anschaut, bei Sport1: „Ausprobieren würde ich es auf jeden Fall.“

Doch erst einmal fokussiert sich Lückenkemper weiter auf ihre Leichtathletik-Karriere, im Sommer 2028 stehen schließlich schon „ihre“ Olympischen Spiele an: „Und dann gucken wir weiter.“ Im Anschluss werde die Bronzemedaillengewinnerin von Paris mit der Staffel schauen, „ob ich dann überhaupt noch sage, ich möchte gerne Sport weitermachen, oder wie ich generell weitermachen möchte. Deswegen lasse ich das jetzt mal alles offen.“

Lückenkemper gut mit Bob-Fahrerin Nolte befreundet

In Italien hat Lückenkemper die Goldfahrten von Rodlerin Julia Taubitz sowie der Teamstaffel an der Bahn miterlebt, ihre Freundin Laura Nolte kann sie im Kampf um eine Bob-Medaille aber nicht mehr unterstützen.

„Ich habe eine Leichtathletiksaison, auf die ich mich vorbereiten muss. Deswegen kann ich leider nicht so lange bleiben“, sagte Lückenkemper: „So muss ich leider Gottes live vorm Fernseher mitfiebern, aber ich werde auf jeden Fall unser Wohnzimmer zusammenschreien und Laura ganz fest die Daumen drücken.“ Nolte holte Silber.

Und vielleicht fährt Lückenkemper dann ja irgendwann mal im Bob ihrer Freundin mit. „Das müssen wir auf jeden Fall mal machen“, sagte Nolte.