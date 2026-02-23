Nach olympischem Eishockey-Finale: Trump provoziert Kanadier

Das war ganz nach dem Geschmack von Donald Trump. Die USA gewinnen das olympische Eishockey-Finale gegen Kanada. Das nutzt der US-Präsident für eine Spitze gegen den Rivalen.

Nach dem Triumph der US-Stars im olympischen Eishockey-Finale über den großen Rivalen Kanada ließ auch die Reaktion aus dem Weißen Haus nicht lange auf sich warten. „Gratulation an unser großartiges US-Eishockeyteam. Sie haben Gold gewonnen. Wow. Donald J. Trump“, hieß es in einer Mitteilung auf X. Auf einem Bild dazu war Trump mit einem Eishockey-Schläger beim Empfang von Stanley-Cup-Sieger Florida Panthers zu sehen.

Ein weiteres vom Weißen Haus gepostete Foto war brisanter: Es zeigte einen Weißkopfseeadler, der Nationalvogel der Vereinigten Staaten, auf Beutezug. Darunter war ein alter Post des ehemaligen kanadischen Premierministers Justin Trudeau vom vergangenen Jahr zu sehen, als dieser schrieb: „Ihr könnt nicht unser Land nehmen – und ihr könnt nicht unser Spiel nehmen.“

Damals hatte Kanada in Zeiten politischer Spannungen im Finale des Vier-Nationen-Turniers gegen die USA gewonnen. Jetzt gab es also den Revanche-Post des Weißen Hauses. Das US-Team hatte bei den Winterspielen in Italien den Topfavoriten Kanada mit 2:1 nach Verlängerung besiegt und zum dritten Mal nach 1960 und 1980 Gold geholt. (dpa/th)