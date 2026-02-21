mopo plus logo
Das kanadische Eishockeyteam bei den Olympischen Spielen 2026

Die Kanadier bezwangen im Halbfinale die finnländische Eishockey-Auswahl mit 3:2. Foto: IMAGO/Newscom World

Kurios: Kanada lockert Alkohol-Gesetz – für alle, die Olympia im TV anschauen

In Kanada führt das olympische Eishockeyfinale am Sonntag zu teilweise kuriosen Lockerungen der Alkoholgesetze. In der Provinz Ontario dürfen Bars und Restaurants bereits anders als sonst schon von 6.00 Uhr morgens an Alkohol ausschenken. Wenn das Männerfinale gegen den Erzrivalen USA am Sonntag in Mailand angepfiffen wird, sind es in Ontario 8.10 Uhr am Morgen.

„Lasst uns alle zusammenkommen, lokale Unternehmen unterstützen und Team Kanada anfeuern!“, forderte Ontarios Premierminister Doug Ford die Bevölkerung auf.

Auch in der Provinz Manitoba dürfen laut CBS bestimmte Lokale bereits am Morgen Alkohol ausschenken – unter bestimmten Bedingungen: Die Fernsehgeräte müssen eingeschaltet sein und das Olympiaprogramm laufen. Auch in den westlicheren Provinzen Alberta und Saskatchewan können Bars demnach Ausnahmegenehmigungen erhalten. (dpa/th)

