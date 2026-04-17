Trommeln, begeistern, überzeugen. Das Rennen um die deutsche Bewerbung für Olympische Sommerspiele geht in die heiße Phase – und Hamburg in die Vollen. Sechs Wochen sind es noch bis zum Referendum in der Hansestadt am 31. Mai, bei dem sich die Stadt ein möglichst positives Votum und Rückenwind für die eigene Kampagne erhofft. Was wäre ein gutes Ergebnis? Und was muss Hamburg dafür noch tun? Die MOPO sprach mit Innen- und Sportsenator Andy Grote über Chancen und Notwendigkeiten.



