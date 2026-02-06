Große Emotionen durch Mariah Carey & Co. – aber Olympia-Eröffnung wird überschattet

Vier Orte, zwei olympische Feuer, 92 Nationen: Die Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo starten so dezentral wie nie zuvor – mit viel Musik, Mode und italienischer Lebensart.

Olympia als große Oper: Mit einem farbenprächtigen Spektakel sind die 25. Olympischen Winterspiele offiziell eröffnet worden. Im legendären Fußballstadion San Siro zogen vor 67.000 Zuschauern Athletinnen und Athleten aus 92 Nationen ein. Parallel dazu wurde auch in Cortina d’Ampezzo, Predazzo und Livigno gefeiert.

Olympia-Eröffnungsfeier unter dem Motto Harmonie

Damit kehren die Winterspiele nach 20 Jahren zurück in die Alpen. Noch nie zuvor war Olympia so dezentral organisiert. Die Wettbewerbe finden an sieben Orten im Norden Italiens statt, teils hunderte Kilometer voneinander entfernt. Die langen Fahrtzeiten stellen Organisation und Athleten gleichermaßen auf die Probe.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: U-Bahn-Mord: Geschichte eines sinnlosen Todes

Geschichte eines sinnlosen Todes Block-Prozess: Wird der Patriarch doch noch angeklagt?

Wird der Patriarch doch noch angeklagt? Streit um Haus-Sanierung: Erst Leerstand, jetzt Brandstiftung

Erst Leerstand, jetzt Brandstiftung Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 16 Seiten Sport: Der große Transfer-Check & Khedira schwärmt vom neuen HSV

Der große Transfer-Check & Khedira schwärmt vom neuen HSV 28 Seiten Plan 7: Opern-Horror mit Donald Trump, Hype um Rap-Star Apache 207 & Ideen für Wochenendtrips

Die Eröffnungsfeier stand unter dem Motto „Armonia“ – Harmonie. Italien präsentierte sich mit allem, wofür es weltweit bekannt ist: Oper, Mode, Küche und Popkultur. Erinnerungen an Komponisten wie Giuseppe Verdi und Giacomo Puccini trafen auf Figuren wie Pinocchio und Anspielungen auf Paparazzi.

Mariah Carey und Andrea Bocelli als Star-Gäste

Einige Kostüme stammten vom verstorbenen Modedesigner Giorgio Armani. Für Begeisterung sorgte US-Popstar Mariah Carey, die den italienischen Klassiker „Nel blu, dipinto di blu“ („Volare“) sang. Auch Andrea Bocelli, Laura Pausini, Cecilia Bartoli und Pianist Lang Lang traten auf.

Eine Premiere in der Olympia-Geschichte: Bis zum Ende der Spiele am 22. Februar brennen zwei olympische Feuer. Eines wurde am Arco della Pace in Mailand entzündet, das zweite auf der Piazza Dibona in Cortina d’Ampezzo.

Katharina Schmid und Leon Draisaitl mit deutschen Fahnen

Cortina war bereits vor 70 Jahren Gastgeber der Winterspiele. Sie gelten als Startschuss für den Aufstieg des Ortes zur „Königin der Dolomiten“.

Auch die deutschen Fahnenträger traten getrennt auf. Skispringerin Katharina Schmid übernahm ihre Rolle in Predazzo. Sie startet dort bereits am Samstag auf der Normalschanze. Eishockey-Star Leon Draisaitl führte einen anderen Teil des Teams im Stadion von Mailand an. Der 30-Jährige war erst kurz vor der Eröffnung angereist. „Ich bin unfassbar stolz drauf“, sagte er.

Deutschland mit Rekord-Team bei Olympia

130 der insgesamt 185 deutschen Athletinnen und Athleten waren bei der Eröffnung dabei. Es ist das größte deutsche Team bei Winterspielen. DOSB-Präsident Thomas Weikert sprach von großer Vorfreude und einem hoch motivierten Team.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die deutsche Delegation lief als 32. Nation ins Stadion ein. Das Outfit – ein schwarzer Poncho mit Fischerhut – sorgte erneut für Diskussionen. Designer Harald Glööckler kritisierte den Look scharf. Der Nordische Kombinierer Johannes Rydzek verteidigte ihn als „ungewöhnlich“ und betonte den Teamgeist.

JD Vance und Frank-Walter Steinmeier bei der Eröffnung

Auf der Ehrentribüne saß neben IOC-Präsidentin Kirsty Coventry auch viel politische Prominenz. Coventry ist die Nachfolgerin von Thomas Bach an der Spitze des IOC. Unter den Gästen war auch US-Vizepräsident JD Vance, begleitet von seiner Familie und Außenminister Marco Rubio.

Insgesamt wurden rund 50 Staats- und Regierungschefs erwartet. Deutschland wurde durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vertreten. Die Spiele eröffnete Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella mit der traditionellen Formel.

Proteste gegen ICE überschatten Eröffnungsfeier

Überschattet wurde der Auftakt von Protesten gegen die US-Delegation. Beamte der US-Einwanderungspolizei ICE waren an den Sicherheitsmaßnahmen beteiligt. Hunderte demonstrierten in Mailand gegen deren Anwesenheit.

Aus Sorge vor Anschlägen und Störaktionen setzt Italien während der Spiele mehr als 6000 zusätzliche Sicherheitskräfte ein.

Das könnte Sie auch interessieren: Trotz Sperre: 13 russische Sportler starten bei Olympia in Italien

Bis zum 22. Februar kämpfen 2900 Athletinnen und Athleten bei 116 Entscheidungen um Medaillen. Die Hoffnung der Veranstalter: Mit der Rückkehr in die Alpen soll Olympia wieder mehr Stimmung bekommen. Die vergangenen Winterspiele in Sotschi, Pyeongchang und Peking hatten diese Erwartungen nicht immer erfüllt. 2030 kehren die Winterspiele erneut in die Alpen zurück – dann nach Frankreich. (dpa/mp)