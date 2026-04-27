Fünf Mythen über Olympia – und was wirklich dahintersteckt

Olympische Spiele lösen Begeisterung aus. Und Debatten. Gerade in Hamburg wird intensiv diskutiert, und das ist gut so. Denn große Projekte brauchen kritische Begleitung. Was dabei allerdings oft passiert: Einzelne Argumente verselbstständigen sich. Aus berechtigten Fragen werden hartnäckige Mythen. Zeit also für einen nüchternen Blick – und ein paar Fakten.

Mythos 1: „Olympia wird unbezahlbar“

Die Sorge ist verständlich – Beispiele aus der Vergangenheit gibt es genug. Doch die Rahmenbedingungen haben sich entscheidend verändert und Hamburg setzt bewusst auf ein anderes Modell: Die Durchführungskosten der Spiele können durch IOC-Beiträge, Sponsoring und Ticketverkäufe gedeckt werden.

Die öffentlichen Investitionen von rund 1,3 Milliarden Euro fließen ausschließlich in Infrastruktur, die die Stadt ohnehin braucht und die ihr langfristigen Nutzen bringen – etwa Mobilität, Barrierefreiheit und Sportstätten.

Oder anders gesagt: Nicht Olympia macht die Stadt teuer – sondern es hilft, ohnehin geplante Investitionen schneller umzusetzen.

Mythos 2: „Nach Olympia bleibt alles ungenutzt“

Das Gegenteil ist geplant.

Sportflächen, Trainingsstätten, Sportgeräte und Infrastruktur werden von Anfang an so konzipiert, dass sie nach den Spielen weiter genutzt werden können – von Vereinen, Schulen und der gesamten Stadtgesellschaft.

Oder anders formuliert: Hamburg baut keine Kulisse. Hamburg baut Zukunft.

Mythos 3: „Olympia bringt nur Touristen, aber nichts für die Hamburger“

Doch, ziemlich viel sogar.

Geplant sind unter anderem modernisierte Sportanlagen in der ganzen Stadt, mehr barrierefreie Infrastruktur und zusätzliche Bewegungsangebote.

Hinzu kommen gezielt vergünstigte Ticketkontingente für die Hamburgerinnen und Hamburger – damit die Spiele nicht nur vor der eigenen Haustür stattfinden, sondern auch erlebbar sind.

ARCHITECT

Mythos 4: „Das Verkehrschaos ist vorprogrammiert“

Wer schon einmal beim Marathon oder Hafengeburtstag unterwegs war, ahnt: Hamburg kann Großveranstaltungen.

Für Olympia gilt ein klares Prinzip: Anreise vor allem mit dem ÖPNV, Fahrrad und zu Fuß. Das hat sich schon bei der Euro 2024 bewährt. Das Park + Ride-Konzept wird ausgebaut, kleine Mobilitäts-Hubs am Stadtrand laden zum Umstieg in Bus. Bahn und Shuttles ein.

Zudem werden Infrastrukturprojekte wie U- und S-Bahn-Ausbau gezielt beschleunigt – mit langfristigem Nutzen für die Stadt.

Kurz gesagt: Olympia zwingt nicht zum Stillstand. Es bringt Bewegung ins System.

Mythos 5: „Olympia schadet der Umwelt“

Großveranstaltungen haben Auswirkungen – genau deshalb setzt Hamburg bewusst auf ein klimaverantwortliches Konzept mit dem klaren Ziel: klimaneutrale Spiele.

Zuschauer reisen mit Bahn, Bus oder Fahrrad statt mit dem Auto an. Wettkämpfe finden in bestehenden Hallen, auf der Alster oder mitten in der Stadt statt – ohne neue Betonlandschaften. Temporäre Arenen entstehen für wenige Wochen und werden danach vollständig zurückgebaut oder an anderer Stelle weiterverwendet.

Auch hinter den Kulissen wird konsequent auf Nachhaltigkeit gesetzt: energieeffizienter Betrieb, Nutzung bestehender Infrastruktur und klare Strategien zur Reduzierung und Kompensation von CO₂-Emissionen.

So sollen die Spiele nicht nur klimafreundlicher sein als frühere Austragungen – sondern als sichtbarer Beweis dienen, dass Großveranstaltungen und Nachhaltigkeit kein Widerspruch sein müssen und Hamburg langfristig davon profitiert.

Fazit: Kritik ist wichtig – aber Fakten auch

Olympia ist kein Selbstläufer. Es gibt Risiken, offene Fragen und berechtigte Fragen.

Aber es lohnt sich, genau hinzuschauen.

Denn viele der gängigen Argumente gegen die Spiele basieren nicht auf dem konkreten Hamburger Konzept – sondern auf Erfahrungen, die man hier bewusst vermeiden will.

Oder, mit einem Augenzwinkern gesagt: Nicht alles, was man über Olympia der vergangenen Jahrzehnte gehört hat, stimmt auch für Hamburg.

Und genau deshalb lohnt sich die Diskussion.

Politische Werbung:

Sponsor ist die Freie und Hansestadt Hamburg: Die Anzeige steht in Verbindung mit dem Bürgerschaftsreferendum am 31.05.2026 zur geplanten Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele ab 2036.

Vollständige Transparenzinformationen:

hamburg-activecity.de/olympia-transparenz