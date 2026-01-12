„Eine der weltweit bekanntesten Stimmen“: Wer neben Mariah Carey bei Olympia singt

Wenn am 6. Februar 2026 die Olympischen Winterspiele von Mailand und Cortina d’Ampezzo feierlich eröffnet werden, bekommt die große Bühne einen ganz besonderen Star: Andrea Bocelli. Der weltberühmte italienische Tenor wird bei der Olympia-Eröffnungszeremonie auftreten – und dürfte für einen der emotionalsten Momente der gesamten Show sorgen.

Bocelli, bekannt für Welthits wie „Time to Say Goodbye“, „The Prayer“ oder „Because We Believe“, steht im Mittelpunkt einer Eröffnung, die unter dem Leitthema Harmonie konzipiert ist. Ein Begriff, der kaum besser zu dem 67-Jährigen passt. Seine Stimme verbindet Klassik und Pop, Emotion und Größe – und erreicht Millionen Menschen auf der ganzen Welt.

Sänger Andrea Bocelli wird bei der Eröffnung der Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo auftreten. IMAGO/Brazil Photo Press Sänger Andrea Bocelli wird bei der Eröffnung der Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo auftreten.

Für Bocelli ist es eine Rückkehr auf vertrautes Terrain. Bereits bei den Olympischen Winterspielen 2006 in Turin hatte er die Schlussfeier mit „Because We Believe“ veredelt. Fast genau 20 Jahre später kehrt er nun erneut auf die Olympiabühne zurück – diesmal zur Eröffnung und erneut in seinem Heimatland. Ein Auftritt mit Symbolkraft.

Bocelli ist eine feste Größe bei Olympia und anderen Sportveranstaltungen

Seit seinem Olympia-Debüt in Turin ist Bocelli zu einer festen Größe bei den ganz großen Sportmomenten geworden. Er sang beim Champions-League-Finale 2016 im San Siro, ehrte Leicester City bei der historischen Meisterfeier 2015/16, trat bei der UEFA Euro 2020, der Ballon-d’Or-Gala 2022 und sogar bei der Auslosung zur Fußball-WM 2026 auf. Auch die italienische Nationalhymne beim ersten Formel-1-Grand-Prix der Toskana wurde von ihm interpretiert.

Dass Bocelli mühelos zwischen Sport, Klassik und Pop pendelt, zeigt auch seine Zusammenarbeit mit Weltstars wie Céline Dion, Ed Sheeran oder Ariana Grande. Selbst US-Rapper Snoop Dogg, bekennender Olympia-Fan, lud den Tenor für seine Holiday Halftime Party an Weihnachten 2025 ein. Zuletzt sorgte ein ungewöhnliches Duett mit Tennisstar Jannik Sinner für Aufsehen.

Das könnte Sie auch interessieren: Für 330.000 Euro: Olympiasieger versteigert seine Goldmedaillen

Die Olympia-Organisatoren setzen bei der Eröffnungsshow auf ein Aufgebot prominenter Gäste. Angekündigt ist bereits US-Sängerin Mariah Carey. Sie war der erste prominente Name, der für die Auftaktshow bekannt gegeben wurde. Als erster italienischer Topstar wurde vor gut einer Woche die Sängerin Laura Pausini angekündigt. Pausinis Auftritt verkörpere „auf authentische Weise das Konzept der Harmonie, das zentrale Element der Eröffnungsfeier“, hieß es. (dpa/vb)