„Ein unglaublicher Mensch“: Curler mit bewegender Aktion nach Tod des Kapitäns

Mit auffälligen Hosen sorgten Norwegens Curler früher bei Olympia für Aufsehen. Nun präsentiert sich das aktuelle Team wieder farbenfroh – aus einem emotionalen Grund.

Als Tribut für den an Krebs gestorbenen früheren Kapitän haben die norwegischen Curler bei Olympia die legendären bunten Hosen zurückgebracht. Beim 4:7 gegen Schweden in Cortina d’Ampezzo präsentierte sich das Team in den Hosen mit dem markanten Rautenmuster in den Nationalfarben rot-blau-weiß. Diese hatte die Auswahl um den damaligen Skip Thomas Ulsrud bei früheren Winterspielen berühmt gemacht.

Curling-Team will verstorbenem Thomas Ulsrud ehren

„Wir dachten, ein Spiel zu Ehren des alten Teams und in der kompletten norwegischen Tracht auf dem Eis wäre einfach großartig“, sagte Norwegens aktueller Kapitän Magnus Ramsfjell. „Thomas war ein unglaublicher Mensch, ein unglaublicher Curler und hatte eine große Leidenschaft für Curling und für alles, was mich interessierte. Seine Energie war einfach fantastisch.“

Ulsrud war im Jahr 2022 im Alter von 50 Jahren an Krebs gestorben. Er hatte mit seinem Team bei den Winterspielen 2010 in Vancouver nicht nur Silber geholt, sondern auch mit den ungewöhnlichen Hosen für Furore gesorgt. Diese hatten eine eigene Facebook-Seite mit zahlreichen Followern, auch König Harald V. erhielt ein Exemplar.

Bei den vorigen Partien während der Winterspiele in Italien hatte das aktuelle norwegische Curling-Team gewöhnliche, einfarbige Hosen getragen. Zu diesen werde man für die weiteren Partien wahrscheinlich auch wieder zurückkehren, sagte Curler Martin Sesaker. „Wir haben noch nicht oft in diesen Hosen gespielt, daher fühlen wir uns darin noch nicht ganz wohl. Es war als Hommage gedacht, eine einmalige Sache.“ (dpa/ea)