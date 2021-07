Während Nationen wie Deutschland, Brasilien oder auch die USA mehrere hunderte Athlet:innen für die Olympischen Spiele in Tokio abstellen, gibt es Staaten, die mit nur einem einzigen Olympioniken an den Start gehen. Die MOPO gibt einen Überblick, welche Länder ihre Hoffnung in nur eine:n Sportler:in setzen.

Insgesamt stellen gleich vier Nationen nur jeweils eine:n Athlet:in in einer Sportart ab. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Insel- oder Kleinstaaten. Dass es dabei zu außergewöhnlichen Szenarien kommen kann, zeigt Sportschütze Philip Elhage, der in Tokio für den Inselstaat Aruba antritt. Der in Curaçao geborene Athlet vertrat die Niederländischen Antillen schon bei den Olympischen Sommerspielen 2008 in Peking und ist nun die sportliche Hoffnung Arubas.

Olympia: Kongo setzt auf eine Sprinterin

Die Republik Kongo schenkt das Vertrauen Natacha Ngoye Akamabi. Die 27-Jährige nimmt am 100-Meter-Sprint der Frauen teil. 2019 trat Akamabi an den Weltmeisterschaften in Doha an und wurde dort im Vorlauf disqualifiziert. Mit 54,31 Sekunden über 400 Meter hält sie den kongolesischen Rekord.

Tuvalu und Nauru in Tokio dabei – Andorra mit wenigsten Teilnehmern Europas

Auch die Männer dürfen sich im 100-Meter-Sprint über einen besonderen Athleten freuen. Karalo Hepoiteloto Maibuca (22) aus Tuvalu versucht, seinen Inselstaat aus dem Pazifischen Ozean stolz zu machen. Auch die Nachbarinsel Nauru geht mit nur einer Sportlerin ins olympische Rennen – und zwar im Gewichtheben. Das Olympische Komitee von Nauru nominierte Nancy Genzel Abouke (18), die sich mit ihren Kontrahentinnen im Halbschwergewicht bis 76 Kilogramm messen wird.

Aus Europa stellt Andorra die kleinste Teilnehmerzahl in Tokio. Mit Monica Doria Vilarrubla (21) im Kanuslalom und Pol Moya (24) im 800-Meter-Lauf sind lediglich zwei Athlet:innen aus dem Fürstentum vertreten.