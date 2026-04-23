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Laura Ludwig vor einer HSV-Wand

Sportbegeistert und engagiert: Seit Juni 2025 ist Laura Ludwig Vizepräsidentin des HSV e.V. Foto: WITTERS

paid„Dringend nötig“: Laura Ludwig über die emotionale Wucht und Wirkung von Olympia

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Sie ist eine Sportlegende. Olympiasiegerin, Weltmeisterin, Europameisterin. Stolze fünf Mal war Laura Ludwig bei Sommerspielen im Einsatz, hat Gold gewonnen und war Fahnenträgerin. Kaum jemand weiß besser, wie sich das größte Sport-Spektakel der Welt anfühlt, welche Emotionen und Energie Olympia entfachen und auch mit einer Stadt machen kann. Gerade deshalb wünscht sich die Beachvolleyball-Ikone die Austragung Olympischer Spiele in Deutschland und engagiert sich für die Bewerbung Hamburgs – als ehemalige Spitzensportlerin, in ihrer Rolle als HSV-Vizepräsidentin und auch als Mutter.

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