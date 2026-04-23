Sie ist eine Sportlegende. Olympiasiegerin, Weltmeisterin, Europameisterin. Stolze fünf Mal war Laura Ludwig bei Sommerspielen im Einsatz, hat Gold gewonnen und war Fahnenträgerin. Kaum jemand weiß besser, wie sich das größte Sport-Spektakel der Welt anfühlt, welche Emotionen und Energie Olympia entfachen und auch mit einer Stadt machen kann. Gerade deshalb wünscht sich die Beachvolleyball-Ikone die Austragung Olympischer Spiele in Deutschland und engagiert sich für die Bewerbung Hamburgs – als ehemalige Spitzensportlerin, in ihrer Rolle als HSV-Vizepräsidentin und auch als Mutter.



