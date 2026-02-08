Drama bei Olympia-Abfahrt! US-Superstar Vonn schwer gestürzt

Lindsey Vonn ist beim Abfahrtslauf der Olympischen Winterspiele schwer gestürzt. Der US-Superstar blieb kurz nach dem Start in Cortina d’Ampezzo mit ihrem rechten Arm an einem Tor hängen, verlor das Gleichgewicht, überschlug sich mehrfach mit verdrehten Beinen und blieb dann minutenlang im Schnee liegen. Das Rennen musste unterbrochen werden, es herrschte komplette Stille vor Ort.

Herbeigeeilte Rettungskräfte behandelten die 41-Jährige, deren Schmerzensschreie noch Minuten nach dem Sturz deutlich zu hören waren. Mit Schmerzmitteln versorgt, wurde die Olympiasiegerin von 2010 nach einer knappen Viertelstunde mit einem Hubschrauber abtransportiert.

Lindsey Vonn stürzt schwer bei Olympischen Spielen

Eine genaue Diagnose ist noch nicht bekannt. Vonn hatte sich schon am vergangenen Freitag bei einem Sturz bei der Weltcup-Abfahrt in Crans-Montana einen Kreuzbandriss im linken Knie, Knochenprellungen und eine Meniskusverletzung zugezogen. Trotz aller Verletzungen wollte sie bei Olympia an den Start gehen.

Lindsey Vonn bleibt am Tor hängen und stürzt.

In Cortina wollte Vonn ihr viel beachtetes Comeback geben – und im Idealfall die zweite Goldmedaille nach 2010 holen. Es sollte der letzte große Erfolg einer beispiellosen Karriere werden. Alle Augen waren auf den US-Star gerichtet. Doch nach 13 Sekunden wurde die Abfahrt, auf die Vonn alles ausgerichtet hatte, zur Tragödie.

Emma Aicher holt erste deutsche Medaille bei Olympia

„Das war definitiv das Letzte, was wir sehen wollten“, sagte Vonns Schwester Karin Kildow bei Peacock: „Sie gibt immer 110 Prozent, niemals weniger. Ich weiß, dass sie ihr ganzes Herzblut hineingesteckt hat, und manchmal passieren eben solche Dinge. Es ist ein sehr gefährlicher Sport.“

Das Rennen wurde erst nach fast einer halben Stunde fortgesetzt. Olympiasiegerin wurde Vonns Landsfrau Breezy Johnson vor der Deutschen Emma Aicher und Sofia Goggia (Italien). Die Freude bei den zahlreichen US-amerikanischen Fans war natürlich aber etwas getrübt.

Aus deutscher Sicht kann man aber durchaus von Freude sprechen: Silber für Aicher ist die erste deutsche Medaille bei diesen Winterspielen. Gerade mal vier Hundertstelsekunden fehlten der 22-Jährigen in einem beherzten Rennen zu Gold. Die im schwedischen Sundsvall geborene Aicher galt nach ihrem Sieg beim Weltcup-Rennen in St. Moritz als Medaillenanwärterin – dass sie derart abliefern würde, war aber doch eine kleine Überraschung.