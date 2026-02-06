Wenn an diesem Sonntag um 14.05 Uhr (live im ZDF) der erste Startschuss ertönt, dann wird es laut werden. In Antholz, wo die Mixed-Staffeln die Biathlon-Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen einläuten – und auch in Gnutz, wo die vielleicht größten Wintersport-Fans Norddeutschlands mitfiebern werden. Die MOPO hat die „Holsteiner Krabben“ vorab besucht und erlebte Menschen, die vieles sind, aber ganz sicher nicht nordisch unterkühlt.



