Die größten Biathlon-Fans des Nordens: „Holsteiner Krabben“ lassen auch Stars staunen
Wenn an diesem Sonntag um 14.05 Uhr (live im ZDF) der erste Startschuss ertönt, dann wird es laut werden. In Antholz, wo die Mixed-Staffeln die Biathlon-Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen einläuten – und auch in Gnutz, wo die vielleicht größten Wintersport-Fans Norddeutschlands mitfiebern werden. Die MOPO hat die „Holsteiner Krabben“ vorab besucht und erlebte Menschen, die vieles sind, aber ganz sicher nicht nordisch unterkühlt.
Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.