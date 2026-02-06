mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Biathlon-Fanklub Holsteiner Krabben jubeln

Die „Holsteiner Krabben“ on fire: Dieter Wott, Gaby Kißmann, Marco Reimers, Andreas Kißmann, Jürgen Knuth und Bernd Beyer (v.l.) sorgen für Stadion-Atmosphäre. Foto: Fishing4 / Thorge Huter

paidDie größten Biathlon-Fans des Nordens: „Holsteiner Krabben“ lassen auch Stars staunen

kommentar icon
arrow down

Wenn an diesem Sonntag um 14.05 Uhr (live im ZDF) der erste Startschuss ertönt, dann wird es laut werden. In Antholz, wo die Mixed-Staffeln die Biathlon-Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen einläuten – und auch in Gnutz, wo die vielleicht größten Wintersport-Fans Norddeutschlands mitfiebern werden. Die MOPO hat die „Holsteiner Krabben“ vorab besucht und erlebte Menschen, die vieles sind, aber ganz sicher nicht nordisch unterkühlt.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test