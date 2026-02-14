Bei Olympia: Darum isoliert sich Biathlon-Star Preuß von ihren Teamkolleginnen

Nach den gesundheitlichen Problemen der deutschen Biathletinnen bei den Olympischen Winterspielen hat sich Franziska Preuß als Sicherheitsmaßnahme isoliert. „Ich bin jetzt auch in ein Einzelzimmer gegangen, um mich einfach noch mal zu schützen“, sagte Deutschlands Sportlerin des Jahres nach ihrem siebten Platz im Sprint am Samstag. Bei der Gesamtweltcupsiegerin sei bislang alles „stabil“, nun hoffe sie, „dass es so bleibt“.

Teamkollegin Janina Hettich-Walz hatte aufgrund von Magenproblemen das Rennen über 7,5 Kilometer verpasst, zuvor hatte auch Vanessa Voigt Probleme. DSV-Sportdirektor Felix Bitterling sieht aber keinen Grund zur Sorge. „Wir gehen davon aus, dass es kein Virus war, sondern dass wir einfach etwas Falsches gegessen haben“, sagte Bitterling.

Preuß isoliert sich – Krankheitsfälle auch im tschechischen Team

In Antholz teilt sich die deutsche Mannschaft in ihrer Unterkunft die Küche mit dem Team von Tschechien. „Es waren zweimal die gleichen Symptome zu mehr oder weniger gleicher Zeit“, so Bitterling: „Bei uns waren es Vanessa Voigt und Janina Hettich-Walz, bei den Tschechen waren es, glaube ich, eine Athletin und ein Betreuer.“

Nun habe man „die Lage dahingehend stabilisiert, dass wir einfach ein bisschen separiert haben. Wir haben reinigen und desinfizieren lassen. Bis jetzt sind auch keine weiteren Fälle aufgetreten“, sagte der Sportdirektor.

Preuß hatte in der Vergangenheit immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt. Bei den letzten Winterspielen ihrer Karriere will sie sich noch den Traum von einer olympischen Einzelmedaille erfüllen. Noch bleiben ihr zwei Möglichkeiten, am Sonntag (14.45 Uhr/ZDF und Eurosport) geht die Bayerin mit 1:00,1 Minuten Rückstand auf die norwegische Sprint-Olympiasiegerin Maren Kirkeeide in die Verfolgung. (sid/mp)