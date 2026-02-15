Aufregung bei Olympia: Handgranate in der Nähe der Skisprung-Schanze entdeckt

Auf einem Parkplatz für die Olympischen Winterspiele in Italien ist eine Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Der Sprengkörper wurde in der Nähe des Austragungsorts für die Skisprung-Wettbewerbe in Predazzo gefunden, wie die Polizei mitteilte.

Normalerweise wird das Parkplatz-Gelände zur Lagerung von Holz genutzt. Unmittelbar nach dem Fund wurden Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes alarmiert, die sich im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen bereits im Fleimstal aufhalten. Die Spezialisten konnten die Handgranate wenig später erfolgreich entschärfen. Nach Angaben der Sicherheitskräfte bestand für die Bevölkerung zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr.

Angemietete Parklätze bei Olympia

Der Olympia-Parkplatz zwischen den Ortschaften Preddazo und Moena kann sowohl für Busse als auch für Pkw genutzt werden. In Predazzo fand am Samstagabend das Skispringen von der Großschanze statt.

Das könnte Sie auch interessieren: Darum bekommt Deutschland an diesem Sonntag vier Biathlon-Goldmedaillen

Die Winterspiele mit Mailand und Cortina d’Ampezzo als offiziellen Gastgeberstädten dauern noch bis kommenden Sonntag. Vor allem in kleineren Austragungsorten wie Predazzo und Antholz wurden dazu Liegenschaften angemietet, um den vielen Besuchern von außerhalb Parkmöglichkeiten zu bieten. (dpa/lam)