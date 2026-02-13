„Auf der Straße in Köln gespielt“: Draisaitl mit besonderem Tor bei Olympia-Auftakt

Leon Draisaitl lächelte und schwelgte in Erinnerungen. Sein Tor nach 23 Sekunden beim Olympia-Auftakt gegen Dänemark, aufgelegt von seinem besten Kumpel Frederik Tiffels, versetzte den Stürmerstar der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft im Gedanken geschätzt 23 Jahre zurück.

„Das war einfach cool, dass Freddy und ich das zusammen gemacht haben, das war sehr speziell“, sagte der Kapitän nach dem wichtigen 3:1-Auftaktsieg bei den Winterspielen in Mailand: „Die Spiele haben wir so auf der Straße in Köln zusammen gespielt als kleine Kids. Es war natürlich emotional.“

Draisaitl seit Kindheitstagen mit Tiffels befreundet

Die beiden gebürtigen Kölner Draisaitl, inzwischen NHL-Superstar der Edmonton Oilers, und Tiffels verbindet eine enge langjährige Freundschaft. Tiffels, der beim deutschen Meister Eisbären Berlin spielt, war sogar Trauzeuge bei Draisaitls Hochzeit im August 2025.

Gegen Dänemark starteten die Kumpels von Beginn an – und legten schnell den Grundstein für den erfolgreichen Start ins Olympia-Turnier. „Es war einfach wichtig, dass wir heute gewonnen haben. Wir nehmen die drei Punkte mit und schauen nach vorne“, sagte Draisaitl. (sid/ea)