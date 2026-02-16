Auf Augenhöhe mit Legende Bø: DFB-Star Kimmich verblüfft bei Biathlon-Einlage

Joshua Kimmich forderte für seinen Abstecher in den Biathlon-Sport gleich den Allergrößten heraus. Seite an Seite mit Rekordweltmeister Johannes Thingnes Bö probierte sich der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft im Schießen, bat den Norweger zum Duell.

„Ich gebe dir einen Vorsprung“, frotzelte Bö. Doch dies wollte der ehrgeizige Fußballer bei seinem Ausflug nach Antholz auf keinen Fall annehmen. Und tatsächlich staunte der im Vorjahr zurückgetretene Biathlet nicht schlecht. Denn Kimmich verfehlte genau wie er selbst lediglich eine Scheibe, schoss dabei nur unwesentlich langsamer.

Der Mittelfeldspieler habe offenbar auch im Biathlon „das Zeug zum Erfolg“, schrieb der Weltverband IBU zu dem Instagram-Video.

Kimmich nutzte freien Tag für Abstecher zu Olympischen Winterspielen

Anders als in normalen Wettkämpfen waren die Mini-Scheiben für das Show-Duell allerdings keine 50, sondern nur wenige Meter entfernt.

Am Tag nach dem 3:0-Erfolg von Bayern München in Bremen hatte Kimmich den freien Tag für einen Abstecher zu den Olympischen Winterspielen genutzt und sich gemeinsam mit seiner Frau Lina die Verfolgungsrennen in Südtirol angesehen. Vor den Wettkämpfen hatte er zusammen mit anderen Bayern-Stars wie Jamal Musiala und Serge Gnabry bereits ein Motivationsvideo an die deutsche Mannschaft geschickt. (dpa/lam)