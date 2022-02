Am Freitag werden die Olympischen Spiele in Peking offiziell eröffnet. Biathlon-Olympiasieger Arnd Peiffer hat IOC-Präsident Thomas Bach aufgrund seines Schweigens zu den Menschrechtsverletzungen in China indes harsch kritisiert.

Bach mache sich „zum Komplizen eines Systems, das Menschenrechte nicht achtet“, sagte der 34-Jährige im NDR-Interview: „Ich denke da an die Uiguren, an Hongkong und an die fehlende Meinungsfreiheit. Menschen, die sich frei äußern, oder Aktivisten werden mundtot gemacht. Und es gibt auch Leute, die verschwinden.“

Olympia in Peking: Pfeiffer kritisiert Bach scharf

Er sehe den Sport „immer eng verzahnt mit der Politik“, führte der Sprint-Goldmedaillengewinner aus: „Thomas Bach argumentiert immer, die Olympischen Spiele seien unpolitisch. Das ist aus meiner Sicht Augenwischerei.“ Vielmehr könne China samt seines Systems bei den Spielen „die eigene Stärke betonen. Die Athleten spielen da nur eine Statistenrolle.“

Außerdem teile der ARD-Experte laut NDR die Ansicht von Langläufer Erik Lesser, der den olympischen Organistoren Geldgier und fehlende Nachhaltigkeit beim Bau der Skipisten in seiner Instagram-Story vorgeworfen hatte.

Aus sportlicher Sicht freue er sich aber über die Wettbewerbe in China. Pfeiffer hat insgesamt dreimal an den Olympischen Spielen teilgenommen und gewann dabei jeweils einmal Gold, Silber und Bronze. (dpa/mp)