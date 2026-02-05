Sabotage im Olympia-Dorf! 70 Duschen beschädigt – Anti-Terror-Einheit ermittelt

Im Olympia-Dorf für die Winterspiele in Mailand ist es Medienberichten zufolge zu einer Sicherheitspanne gekommen.

Trotz aller Kontrollen seien in der Unterkunft für die Olympia-Athleten in mehreren Dutzend Zimmern die Sanitäranlagen von Unbekannten mutwillig beschädigt worden, berichtet die Zeitung „Corriere della Sera“ unter Berufung auf die Polizei. Der Zugang zu dem neugebauten Dorf ist eigentlich nur mit einem besonderen Ausweis und QR-Code möglich.

Nach Erkenntnissen der Ermittler wurden zwischen Mitte Dezember und Mitte Januar in drei verschiedenen Gebäuden in insgesamt 70 Zimmern die Duschen beschädigt. Vermutet wird, dass dabei Fräsen zum Einsatz kamen. Die Schäden seien erst durch einen Wasserschaden aufgefallen, berichtet der „Corriere“.

Olympia-Eröffnungsfeier am Freitagabend in Mailand

Die Rede ist von Vandalismus oder Sabotage. In die Ermittlungen habe sich aber auch eine Anti-Terror-Einheit der Staatsanwaltschaft Mailand eingeschaltet. Aufschluss erhofft man sich von Bildern der Überwachungskameras.

Die Winterspiele werden am Freitagabend mit einer großen Show im San-Siro-Stadion von Mailand eröffnet.

Olympia-Gastgeber ist neben der 1,3-Millionen-Einwohnerstadt auch Cortina d’Ampezzo in den Dolomiten. Die Wettbewerbe finden aber auch an mehreren anderen Orten im Norden Italiens statt. Zur Sicherheit der 2000 Athleten sind in den nächsten beiden Wochen mehr als 6000 Polizisten und andere Kräfte im Einsatz. (dpa/ea)