Neuer greift daneben! Vollbremsung für deutschen WM-Zug – 1:2-Pleite für DFB-Elf

„Der Zug hat keine Bremse“, tönte es am Vormittag auf dem Time Square in New York. Der deutsche WM-Song hatte die DFB-Stars und ihre Fans bisher durchs Turnier begleitet. Doch Ecuador, für das es um den Einzug in die K.o.-Phase ging, bremste den deutschen WM-Zug im MetLife Stadium von New Jersey komplett aus. Eine schwache DFB-Elf verlor trotz nur zwei Veränderungen in der bisher so harmonischen Startformation verdient mit 1:2 (1:1) und erlebte den ersten Dämpfer.

Dabei sah es zunächst nicht danach aus. Noch vor dem Anpfiff hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann einen ersten Erfolgsmoment zu verzeichnen. Nach der Fotografen-Kritik von Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel, der sich über die Belagerung der knipsenden Pressevertreter während der Hymne beklagt hatte, trickste sein Landsmann die Fotografen aus und stellte sich mit seinen Assistenten einfach neben die wartende Meute. Nagelsmann hatte sich Tuchels Kritik nach dem Spiel gegen die Elfenbeinküste angeschlossen. Auch andere Nationaltrainer weichten bereits aus.

Sané erzielt zweitschnellstes Tor der deutschen WM-Geschichte

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Auf den zweiten Erfolgsmoment musste Nagelsmann dann nicht lange warten. Bereits nach 109 Sekunden führte die DFB-Auswahl mit 1:0. Florian Wirtz bediente Leroy Sané, der eiskalt vollendete und sich nach viel Kritik über seinen ersten Turniertreffer freute. Das zweitschnellste deutsche Tor der WM-Geschichte. Schneller war nur Ernst Lehner, der 1934 gegen Österreich in der ersten Minute getroffen hatte. Doch das Blitz-Tor war mehr als fragwürdig, weil in dessen Entstehung Aleksander Pavlovic mit sehr hohem Bein den Ball behauptet hatte. „Für mich ist das ein klares Foul“, bewertete auch Magenta-Experte Patrick Ittrich die Situation. „Es gibt sogar einen Treffer am Kopf.“ Nach augenscheinlich kurzem VAR-Austausch zeigte die insgesamt nicht gute US-Schiedsrichterin Tori Penso aber auf den Anstoßpunkt.

Das tat sie auch wenige Zeit später – nur in die andere Richtung. Der muntere Beginn der DFB-Auswahl wurde je gestoppt, als Felix Nmecha die Kugel zu weit vom Fuß sprang und Ecuadors Angulo entschlossen aus der Distanz abschloss (9.). Pavlovic kam zu spät, Manuel Neuer im Tor wurde auf dem falschen Fuß erwischt, streckte sich vergeblich.

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Trinkpause hilft DFB-Elf

Im Anschluss war es Ecuador in jeder Szene anzusehen, dass es um alles ging. Bis zur „Hydration Break“ hatte „La Tri“ ein klares Übergewicht, gewann mehr Zweikämpfe, hatte häufiger die Kugel. Die Pause tat dann nicht nur wegen der bei sommerlichen Temperaturen notwendigen Wasseraufnahme gut. Bis zur Pause kontrollierte die deutsche Mannschaft weitgehend das Geschehen, ohne dabei zwingend zu werden.

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Die zweite Hälfte begann mit dem nächsten Schiri-Aufreger. Nach wenigen Sekunden eroberte Sané den Ball, traf dabei aber klar seinen Gegenspieler. Im Angriffsverlauf landete die Kugel bei Kai Havertz, der in bester Position im Strafraum zu Fall kam. Referee Penso zeigte auf den Punkt. Doch die Entscheidung nahm sie nach kurzem Videostudium zurück und bewertete Sanés Einsteigen in der Entstehung des Elfmeters als Foul. Ittrich stimmte dieses Mal zu.

Fans fordern Undav, der bleibt wirkungslos

Es entwickelte sich ein zunehmend hektisches und zerfahrenes Spiel. In der 57. Minute forderten die deutschen Fans zum ersten Mal Deniz Undav. Der Torjäger, der in seinen beiden Joker-Einsätzen zuvor, bereits drei Tore erzielt und zwei weitere vorbereitet hatte, kam kurz darauf ins Spiel (60.). Mit ihm auch Malick Thiaw, der Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger ersetzte.

Torgefährlich wurde es aber zunächst auf der anderen Seite, als Neuer bei einem Valencia-Hammer die Fäuste benötigte (62.). Zehn Minuten später sah der deutsche Schlussmann bei einem Missverständnis mit Tah nicht gut aus, anschließend verteidigte Antonio Rüdiger resolut. Auf der anderen Seite vergab Sané die beste deutsche Chance seit dem Führungstor in der 2. Minute (76.).

Plata erlöst Ecuador

Das wurde prompt bestraft, als Plata nach einer Ecke seinen Fuß eher an den Ball bekam als der danebengreifende Neuer und die Kugel zum umjubelten 2:1 für Ecuador ins Netz bugsierte (78.). Ecuadors Trainer Beccacece, der immer wieder wild gestikulierend an der Seitenlinie auffiel, jubelte ausgelassen, lief mutmaßlich zu seiner Frau auf der Tribüne.

Die nun angestachelte DFB-Elf lief im Anschluss wütend an, hatte aber keinerlei Durchschlagskraft gegen die hart verteidigenden Südamerikaner, die sich durch den überraschenden aber mehr als verdienten Sieg ins Sechzehntelfinale hievten. Für die deutsche Elf war es die erste Pleite des Turniers und ein heftiger Warnschuss. Der WM-Zug muss nun erst wieder Fahrt aufnehmen. Auf wen die DFB-Auswahl in der nächsten Runde treffen wird, ist noch offen. Eine Leistungssteigerung muss so oder so her.