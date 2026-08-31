Werder reagiert auf den Stage-Schock und holt kurzfristig einen Ajax-Profi. Der 23-Jährige soll Bremens Mittelfeld neue Möglichkeiten eröffnen.

Youri Regeer soll der neue Taktgeber im Werder-Spiel werden. picture alliance / NurPhoto | Marcel van Dorst

Werder Bremen hat auf die schwere Verletzung von Jens Stage reagiert und kurzfristig Youri Regeer als Ersatz verpflichtet. Wie die Bremer am Montag mitteilten, kommt der 23-Jährige auf Leihbasis von Ajax Amsterdam. Werder zahlt eine Leihgebühr von 200.000 Euro.

„Wir haben Youri schon länger beobachtet und freuen uns, dass sich nun die Gelegenheit ergeben hat, ihn für uns zu gewinnen“, sagte Peter Niemeyer, Leiter Profifußball: „Er ist ein sehr variabler Spieler mit Stärken in der Defensive und eröffnet uns dadurch zusätzliche taktische Möglichkeiten.“

Werder-Trainer Thioune: „Er wird die Qualität im Kader erhöhen“

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Von den Qualitäten des Niederländers ist auch Trainer Daniel Thioune überzeugt. „Er hat in der letzten Saison über 30 Spiele für Ajax in der Liga und auf internationaler Ebene bestritten und wird die Qualität in unserem Kader weiter erhöhen“, sagte er.

Werder muss bis Jahresende auf seinen Mittelfeldchef Jens Stage verzichten. Der 29 Jahre alte Däne erlitt eine schwere Muskelverletzung im Oberschenkel. (sid/mp)