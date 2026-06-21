Eloy Room (l.) stellte beim 0:0 gegen Ecuador einen WM-Rekord auf, über den sich auch Jurien Gaari, der sich hier im Zweikampf mit Ecuadors Angreifer Pervis Estupiñán (r.) behauptet, freuen durfte. AFP/CHARLOTTE WILSON

Nationaltrainer Sebastián Beccacece versammelte seine ratlosen Spieler im Kreis, hob den linken Zeigefinger und stimmte Ecuadors enttäuschtes Team mit einer leidenschaftlichen Rede auf den Schlagabtausch mit der Fußball-„Großmacht“ Deutschland ein. Selbst 28 (!) Torschüsse hatten den Südamerikanern beim verrückten 0:0 gegen den Fußball-Zwerg Curaçao nicht zum ersten WM‑Treffer gereicht – nun muss der Bann ausgerechnet gegen Rekordtorhüter Manuel Neuer gebrochen werden.

Ein Sieg gegen die nach dem feststehenden Gruppensieg selbstbewusste DFB-Elf ist für Ecuador nach dem zweiten Spiel ohne eigenen Treffer Pflicht. „Es ist noch nicht vorbei, es gibt noch eine Chance“, sagte Beccacece kämpferisch: „Wir sollten nicht an uns zweifeln. Solange wir noch im Rennen sind, werden wir alles geben.“

Trainer Beccacece: „Schwierige Zeit für das ecuadorianische Volk“

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Weil aber schon beim Auftakt gegen die Elfenbeinküste (0:1) die gewohnte Flaute vor dem Tor herrschte, steht „El Tri“ gegen das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann massiv unter Druck. Es droht das frühe WM-Aus.

Welche Botschaft er denn an die besorgten Fans habe, wurde Beccacece gefragt. Der Argentinier sprach von einer „schwierigen Zeit für das ecuadorianische Volk“ und versicherte, den Schmerz der Fans zu fühlen. Deutschland sei eine fußballerische „Großmacht“, aber „wir haben noch rund 100 Minuten vor uns, und wir werden da sein. Wir haben eine Chance auf den Sieg. Aber wir müssen Tore schießen.“

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Curaçao-Torhüter Room stellt WM-Rekord auf

Schier verzweifelt war Ecuador am Samstagabend in Kansas City an Curaçaos herausragendem Schlussmann Eloy Room. 15 Paraden zeigte der 37-Jährige – seit Beginn der Datenerfassung im Jahr 1966 hatte nie ein Keeper mehr während der regulären Spielzeit. Das war bemerkenswert, der einzige Grund für das überraschende Remis war Room Leistung aber nicht.

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Ecuadors Offensive um Kapitän Enner Valencia ließ beste Möglichkeiten fahrlässig aus und scheiterte letztlich auch am eigenen Unvermögen. „Natürlich sorgt es für Frust, dass wir kein Tor erzielt haben“, sagte Beccacece: „Im Fußball gibt es Dinge, die man nicht erklären kann.“

Ecuador in der Offensive zu harmlos

Ecuador zeigt in Nordamerika das aus der WM-Qualifikation bekannte Gesicht. Defensiv steht das Team zumeist sicher, vor dem gegnerischen Tor aber fehlen Kaltschnäuzigkeit und Konsequenz. In 18 Spielen der CONMEBOL-Qualifikation erzielte Ecuador nur 14 Tore. Den zweiten Platz hinter WM-Titelverteidiger Argentinien sicherte die stabile Abwehr, die nur fünf Gegentore zugelassen hatte. „Wir müssen akzeptieren, was passiert ist. Es schmerzt. Niemand will das Tor verfehlen“, sagte Beccacece.

Im abschließenden Vorrundenspiel gegen Deutschland in East Rutherford am Donnerstag (22.00 Uhr MESZ/Liveticker bei mopo.de) bietet sich die vielleicht letzte Chance zur Wiedergutmachung. Dass die deutsche Mannschaft wie Curaçao 28 Torschüsse zulässt, ist trotz des drohenden Ausfalls von Innenverteidiger Nico Schlotterbeck nicht zu erwarten. Und dann ist da ja noch Manuel Neuer. (sid/mp)