Nach 27 Jahren Pause: Ex-HSV-Star führt Verein zurück in den Profi-Fußball

Neun Jahre lang (2003 bis 2012) kickte David Jarolim einst für den HSV, seit ein paar Jahren ist der Tscheche Trainer. Nun feierte er in seiner Heimat einen besonderen Erfolg.

Ein Jahr ist es her, dass David Jarolim mit dem HSV eine wilde Aufstiegs-Sause feierte. Nach dem legendären 6:1 gegen Ulm und der damit verbundenen Rückkehr in die Bundesliga nächtigte der Ex-Kapitän der Hamburger sogar im Volkspark und schlummerte ein paar Stunden in der Kabine von Zeugwart Miro Zadach. Nun ist Jarolim selbst aufgestiegen – und küsste damit eine tschechische Kleinstadt aus einem fast 30-jährigen Dauerschlaf wach.

Selten lief ein Aufstiegsspiel entspannter ab. Am Mittwochabend gewannen Coach Jarolim und Arsenal Ceska Lipa ihr Hinspiel bei FK Kladen mit 2:0. Doch obwohl am Samstag noch das Rückspiel folgen wird, steht der Aufstieg beider Vereine in die zweite Liga bereits fest. Dort erhält Česke Budejovice keine Lizenz für die neue Spielzeit, die Aufstiegsspiele müssen aus rechtlichen Gründen aber ausgetragen werden.

Für Ceska Lipa ist der Aufstieg ein gewaltiger Erfolg. 1999 stieg der mehrfach unbenannte Verein aus der zweiten Liga ab und wartete seitdem auf die Rückkehr in den Profi-Fußball. Anders als in Deutschland sind in Tschechien nur die ersten beiden Ligen professionalisiert.

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Ex-HSV-Kapitän Jarolim führte bei Ceska Lipa das Profitum ein

„Wir sind nur eine kleine Stadt, aber das ist ein schöner Erfolg“, sagt Jarolim mit Blick auf das knapp 40.000 Einwohner zählende Städtchen im Norden des Landes. Ende September übernahm der 45-Jährige bei Arsenal, was folgte, war ein fast beispielloser Höhenflug: In 25 Ligaspielen gelangen 23 Siege, nur ein Spiel ging verloren. Eines der Erfolgsgeheimnisse: Bereits im Winter begann Jarolim damit, den Verein für den Profibetrieb aufzustellen. „Seitdem trainieren wir vormittags und jeden Tag in der Woche“, lässt er wissen. „Das war wichtig, um den Klub für die zweite Liga aufzustellen.“

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In der kommenden Woche wird Jarolim seinen auslaufenden Vertrag wohl verlängern. Grundsätzlich aber liebäugelt der Ex-Nationalspieler (30 Länderspiele) mit einem Job in der ersten Liga oder im Ausland. Die Türen stehen ihm dank seiner erworbenen UEFA-Pro-Lizenz offen. „Grundsätzlich fühle ich mich bei Ceska Lipa aber sehr wohl“, sagt er. „Was allerdings nervt, ist die Fahrerei. Von unserem Haus bei Prag sind es 120 Kilometer zum Vereinsgelände. Das jeden Tag zu machen, ist schon sehr anstrengend.“

Auch Jarolims drei Kinder spielen erfolgreich Fußball

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Bei Ceska Lipa setzt der frühere HSV-Star (kickte von 2003 bis 2012 im Volkspark) auch eine Familien-Tradition fort. Vater Karel, von 2016 bis 2018 Tschechiens Nationaltrainer, kickte früher für den Verein. Und auch David hat seine Gene weitergegeben. Sohn Lucas (13) wurde gerade mit Bohemians Prag Stadtmeister, was dem nationalen Titel entspricht. Jarolims Töchter Ella (15) und Sofie (neun) kicken bei Slavia Prag.

Viel Fußball im Hause Jarolim. Nur die WM wird in Teilen an dem Aufstiegstrainer vorbeigehen. Gleich zwei der drei Gruppenspiele Tschechiens werden mitten in der Nacht angepfiffen, das erste am frühen Freitag um 4 Uhr (gegen Südkorea). „Ich wurde auch vom Fernsehen als TV-Experte angefragt“, verrät Jarolim. „Aber ich habe ihnen abgesagt. Diese Uhrzeiten, das geht wirklich nicht …“