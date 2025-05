Vor dem Formel-1-Rennen in Imola: Ein Hamburger setzt ein fettes Ausrufezeichen

Der Hamburger Tim Tramnitz hat seinen zweiten Sieg in der Formel 3 gefeiert und dabei Nervenstärke bewiesen.

Am Samstagmorgen setzte sich der 20-Jährige im Sprintrennen in Imola vor seinem spanischen MP-Motorsport-Teamkollegen Bruno del Pino und dem Bulgaren Nikola Zolov (Campos Racing) durch. Für Tramnitz war es nach dem Sieg beim Saisonfinale 2024 in Monza der zweite Triumph in einem Sprintrennen.

Tramnitz immer noch im Rennen um die Gesamtwertung

Damit verkürzte der Deutsche in der Gesamtwertung seinen Rückstand auf Rafael Camara (Brasilien/Trident), der die Hauptrennen in Australien und Bahrain gewonnen hatte und diesmal die Punkte verpasste. Ein Sieg in einem Lauf über die volle Distanz fehlt Tramnitz noch. Die nächste Chance dafür bietet sich am Sonntag (8.30 Uhr/Sky) in Imola.

Dann wird Tramnitz allerdings nur von Platz elf starten, eine Aufholjagd auf der Traditionsstrecke, auf der Überholen schwierig ist, wird eine große Herausforderung werden. Im Sprint am Samstag war Tramnitz vom zweiten Rang gestartet, bereits zu Beginn der dritten Runde setzte er mit DRS-Unterstützung zum entscheidenden Überholmanöver gegen del Pino an und übernahm die Führung. Obwohl die Konkurrenz hartnäckig blieb, ließ sich der Hamburger den Triumph nicht mehr nehmen. (sid/vb)