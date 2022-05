Vettel verrät: Das will er nach der Karriere machen – und das auf keinen Fall!

Sebastian Vettel (34) macht sich Gedanken über die Zeit nach seiner Formel-1-Karriere.

„Ich werde vielleicht im Rennsport bleiben, aber vielleicht nicht sofort”, sagte der Heppenheimer vor dem neuen Großen Preis in Miami (Sonntag, 21.30 Uhr MESZ/Sky) der französischen Nachrichtenagentur AFP: „Es ist das, was ich liebe, man kann also nie wissen.”

Sebastian Vettel plant bereits für die Zukunft nach seiner Rennkarriere

Eines schloss Vettel aber kategorisch aus: „Ich werde kein TV-Experte sein. Nein, nein.” Sein Vertrag bei Aston Martin läuft Ende des Jahres aus.

Vettel, Weltmeister der Jahre 2010 bis 2013, hat sich an das Hinterherfahren mit Aston Martin noch nicht gewöhnt. „Als ich anfing, hatte ich nichts dagegen, außerhalb der Top 10 zu landen”, sagte er, aber heute „ist es nicht das, wofür ich hier bin. Ich will gewinnen.”

Nachdem er die ersten beiden Saisonrennen wegen einer Corona-Infektion verpasst hatte, sammelte Vettel zuletzt in Imola als Achter aber immerhin die ersten Punkte ein.

An ihm liege es aber nicht, dass es für vordere Platzierungen derzeit nicht reicht. „Ich habe nicht das Gefühl, dass ich nicht mehr so gut fahre wie früher”, sagte Vettel: „Ich habe mich sehr weiterentwickelt. Und meine Erfahrung hilft mir dabei, mir über bestimmte Dinge keinen Stress zu machen.” (dpa/pw)