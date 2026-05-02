Muss das Formel-1-Rennen verschoben werden? Unwetter in Miami – Auto fängt Feuer

WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli und seine Rivalen kämpfen am Sonntag (22 Uhr MESZ/Sky) um den Sieg beim Formel-1-Rennen von Miami. Nach fünf Wochen Pause wegen der Absage der Grand Prix von Bahrain und Saudi-Arabien infolge des Iran-Kriegs ist Florida erst die vierte Etappe auf der Welttournee der Motorsport-Königsklasse.

Da für den Rennsonntag in Miami Unwetter und möglicherweise sogar auch Blitzeinschläge befürchtet werden, könnten allerdings Änderungen am Zeitplan des Grand Prix vorgenommen werden.

Formel-1-Regelhüter haben einen Notfallplan

Im vergangenen Jahr zwangen drohende Unwetter die Regelbehörde dazu, mehr als zwei Stunden vor dem Rennstart ein Protokoll herauszugeben, sollte die Strecke wegen Blitzeinschlags evakuiert werden müssen. Die Wetter-Prognose trat am Ende aber nicht ein. Oscar Piastri im McLaren gewann dann das Rennen. Auch diesmal haben die Regelhüter einen Notfallplan parat.

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In jedem Fall wird der einzige deutsche Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg das Sprintrennen am Samstagabend verpassen. Auf dem Weg zur Startaufstellung stieg zunächst viel Rauch aus dem Heck seines Wagens auf. Als sich dann sogar Flammen bildeten, stoppte Hülkenberg sofort seinen Boliden und kletterte aus dem Cockpit.

Hülkenberg soll im Qualifying dabei sein

„Wir hatten schon in der Box Probleme“, sagte Audis neuer Racing Director Allan McNish bei Sky: „Wir dachten, es wäre geklärt.“ Genauere Angaben zu den Problemen machte der Brite nicht, eine Teilnahme am Qualifying am Abend (22 Uhr MESZ/Sky) soll aber nach Sky-Informationen nicht in Gefahr sein.

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Für Hülkenberg läuft die Premierensaison mit Audi nicht nach Plan, nach drei Rennen hat er noch keine WM-Punkte auf dem Konto. Die Schwierigkeiten vor Rennstart sind zudem ein wiederkehrendes Problem beim deutschen Rennstall. Hülkenberg hatte schon beim Auftakt in Australien zusehen müssen, Teamkollege Gabriel Bortoleto verpasste dann den Grand Prix von China mit technischen Problemen. (mp/dpa/sid)