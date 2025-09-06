Tausendstel-Entscheidung: Verstappen überrascht in Monza

Kein Ferrari, kein McLaren – Max Verstappen zeigt in Monza seine Klasse. Er holt die Pole. Zur großen Ferrari-Party reicht es nicht.

Max Verstappen hat sich überraschend die Pole-Position für den Großen Preis von Italien geholt. Der viermalige Formel-1-Weltmeister verwies Lando Norris in einem packenden Finale der K.o.-Ausscheidung im McLaren auf den zweiten Platz – 77 Tausendstelsekunden gaben den Ausschlag. Dritter wurde Norris‘ Teamkollege Oscar Piastri, der im WM-Klassement mit 34 Punkte vor Norris führt.

Dahinter reihte sich vor vollen Rängen im Autodromo Nazionale von Monza das Ferrari-Duo ein: Charles Leclerc auf Position vier, Lewis Hamilton auf Rang fünf. Wegen einer Strafe vom Rennen am vergangenen Sonntag in Zandvoort muss er aber fünf Plätze in der Startaufstellung beim Grand Prix an diesem Sonntag (15 Uhr/Sky) nach hinten. Nico Hülkenberg kam im Sauber nicht unter die Top Ten und wurde Zwölfter. (dpa/mp)