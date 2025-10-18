Sie klebte noch am Motorrad: MotoGP-Pilot crasht mit Möwe – und überfährt sie

In Abwesenheit von Weltmeister Marc Márquez hat der italienische MotoGP-Pilot Marco Bezzecchi auch beim Großen Preis von Australien auf Phillip Island das Sprintrennen gewonnen. Der 27 Jahre alte Aprilia-Fahrer setzte sich am Samstag nach 13 Runden vor den Spaniern Raúl Fernández und Pedro Acosta durch.

Márquez, der schon als Champion feststand, hatte sich zuletzt beim Rennen in Indonesien nach einer Kollision im Hauptrennen mit Bezzecchi an der Schulter verletzt und wurde operiert. Der 32-Jährige wird eventuell beim Saisonfinale in Valencia Mitte November sein Comeback geben.

MotoGP: Kollision mit Möwe beim Rennstart

Ganz ohne Crash blieb Bezzecchi aber auch diesmal nicht: Beim Start kollidierte er mit einer unglücklichen Möwe. Der Italiener und sein Motorrad überstanden dies im Gegensatz zum armen Vogel unversehrt – dessen Federn blieben am Bike zurück.

„Die Möwen begannen die Aufwärmrunde zur gleichen Zeit wie wir“, sagte Bezzecchi später. „Ich konnte mich ganz gut verstecken, aber das Motorrad wurde getroffen und war mir nicht sicher, ob es einen Schaden gab. Als das Bike in den ersten Runden auch nicht perfekt funktionierte – speziell in den Linkskurven fühlte es sich sonderbar an –, habe ich vermutet, dass die Aero etwas abbekommen hat. Aber am Ende denke ich, war alles ok mit dem Motorrad. Als ich den ersten Schreck überstanden hatte, war es ein fantastischer Sprint. Leid tut es mir vor allem für die Möwe.“

Bezzecchi feierte in Australien sein vierten Sprintsieg der Saison und den dritten innerhalb von vier GP-Stationen. Seinen einzigen Saisonsieg in einem Hauptrennen fuhr er im Mai in Silverstone ein. (sid/sd)