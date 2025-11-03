„Papa will dich heiraten“: Formel-1-Star macht süßen Antrag mithilfe seines Dackels

Formel-1-Pilot Charles Leclerc hat sich mit seiner Partnerin Alexandra Saint Mleux verlobt – mithilfe des gemeinsamen Dackels. Der 28 Jahre alte Monegasse teilte bei Instagram und X mehrere private Fotos. Die Überschrift: „Mr². & Mrs. Leclerc“, dazu ein Ring-Emoji.

Zu sehen sind Bilder des Paares und ein großes Rosenmeer. Mehrfach im Bild: Dackel Leo. Er spielte beim Antrag eine zentrale Rolle. Auf einem Foto sitzt Leo zwischen dem Paar. Er trägt eine kleine schwarze Fliege, daran ein Schild mit der Aufschrift: „Dad wants to marry you“ („Papa will dich heiraten“).

Auch Alexander Zverev gratuliert dem glücklichen Paar

Die Pläne kamen gut an. Darauf lassen die weiteren Fotos schließen. Zu den ersten Gratulanten bei Instagram gehörten Leclercs Ferrari-Teamkollege, der siebenmalige Weltmeister Lewis Hamilton, Hamburgs Tennis-Star Alexander Zverev sowie Schauspielerin Nina Dobrev.

Leclerc und die Italienerin Alexandra Saint Mleux sind seit 2023 liiert. Sie arbeitet als Model und Influencerin und war in der Formel-1-Serie „Drive to survive“ auf Netflix zu sehen. (dpa/mp)