Nächster großer Auftritt: Mick Schumacher auf dem Weg in die Formel 1

Mick Schumacher rast weiterhin seinem großen Ziel Formel 1 entgegen. Gleich zweimal landete der 21 Jahre alte Sohn von Fahrer-Legende Michael Schumacher im belgischen Spa auf dem Podest und untermauerte damit seine Ambitionen auf einen Platz in der Königsklasse.

Nach Platz drei am Sonnabend fuhr Schumacher am Sonntag von Startposition sechs auf den zweiten Platz. Schneller war nur sein russischer Teamkollege Robert Schwarzmann, der auch die Führung im Klassement der höchsten Nachwuchsserie übernahm. „Von der Geschwindigkeit her war sogar noch mehr drin, aber der zweite Platz ist schon toll“, sagte Schumacher in Belgien. „Wenn ich weiter so konstant Punkte sammle, wird es auch mit einem Sieg klappen.“

Mick Schumacher könnte im neuen Jahr in die Formel 1 aufsteigen

Schon im kommenden Jahr könnte der Sohn des Ex-Champs dann sogar in der Formel 1 starten. Ansprüche wolle er nicht stellen, sagte er der „Süddeutschen Zeitung“. „Ich bin nicht in der Position, dass ich etwas behaupten sollte. Das wäre falsch. Ich versuche einfach, dass ich meine Aufgaben als Rennfahrer richtig mache.“

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto aber kündigte jüngst Gespräche mit seinem Nachwuchsfahrer an. Denkbar wäre auch, dass Mick Schumacher im kommenden Jahr in einem der Teams startet, die eng mit Ferrari zusammenarbeiten. Alfa Romeo käme da vor allem in Frage. Teamchef Frédéric Vasseur sagte TV-Sender Sky: „Mick macht einen guten Job, er wird die Möglichkeit haben, die Formel 1 vielleicht vor dem Ende der Saison zu testen. Danach werden wir sehen.“