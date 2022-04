Nach Leclerc: Ferrari verlängert mit nächstem Formel-1-Fahrer

Ferrari hat vor dem Heimrennen in Imola den Vertrag mit dem spanischen Formel-1-Pilot Carlos Sainz verlängert.

Der 27 Jahre alte Spanier soll wie WM-Spitzenreiter Charles Leclerc (Monaco) bis mindestens 2024 für die Scuderia auf Punktejagd gehen. Das gab der Traditionsrennstall am Donnerstag bekannt.

Formel 1: Carlos Sainz verlängert Vertrag bei Ferrari

„Ich bin sehr glücklich, dass ich meinen Vertrag mit der Scuderia Ferrari verlängert habe“, sagte Sainz: „Ich habe immer gesagt, dass es kein besseres Formel-1-Team gibt, für das man Rennen fahren kann. Und nach über einem Jahr bei diesem Team kann ich bestätigen, dass es einzigartig und unvergleichlich ist, diesen Rennanzug anzuziehen und dieses Team zu vertreten.“

Sainz war zur Saison 2021 von McLaren zu Ferrari gewechselt. In dieser Saison schaffte er es in den ersten drei Rennen mit Platz zwei in Bahrain und Platz drei in Saudi-Arabien bereits zweimal auf das Podium. (sid/brb)