Zum Rückzug gedrängt? Verstappen-Boss reagiert – Gerüchte um Vettel

Max Verstappens langjähriger Förderer Helmut Marko vom Formel-1-Team Red Bull ist von sich aus zurückgetreten. „Nein, keineswegs wurde ich gedrängt zu gehen“, sagte der 82-Jährige im Interview mit RTL, ntv und sport.de zu Gerüchten eines unfreiwilligen Rückzugs.

Das Saisonfinale in Abu Dhabi, bei dem Verstappen trotz eines Sieges seinen fünften WM-Titel um zwei Zähler gegen Lando Norris im McLaren verpasste, sei der Punkt gewesen, „wo ich mir gesagt habe, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um aufzuhören“, sagte Marko.

Red-Bull-Boss Mintzlaff versuchte Marko zu überreden

Am Montag habe er in Dubai ein Treffen mit Oliver Mintzlaff, Geschäftsführer der Red Bull GmbH, gehabt „und habe meinen Wunsch geäußert. Und nach einigen Diskussionen hat er das akzeptiert“. Mintzlaff habe versucht, ihn „zu überreden, aber gesehen, dass ich konsequent bin. Und wir sind im Guten auseinandergegangen“. Marko hatte noch einen Vertrag bis 2026.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Marko sprach von einem „totalen Rückzug“, er werde aber vielleicht bei dem ein oder andere Grand Prix als „neutraler Besucher“ aufkreuzen. Zu seinen Plänen sagte er: „Also ich werde nicht mit Taubenfüttern beginnen, sondern ich habe genug Aktivitäten.“

Holt Red Bull Vettel zurück?

Der Motorsport-Berater war 20 Jahre lang eine prägende Figur beim Aufstieg des Rennstalls zu einem der Branchenführer in der Formel 1. Der einstige Vertraute des 2022 gestorbenen Red-Bull-Gründers Dietrich Mateschitz hatte unter anderem auch die Karriere des viermaligen Weltmeisters Sebastian Vettel gefördert. Der frühere Rennfahrer war nach eigenen Angaben sechs Jahrzehnte im Motorsport tätig.

Das könnte Sie auch interessieren: „Ein Statement“: DFB-Kapitän Kimmich fordert WM-Nominierung von Karl

Medienberichten zufolge plant Red Bull keine Nachbesetzung von Markos Rolle. Demnach wären auch Spekulationen, dass PS-Rentner Vettel (38) als Berater zu seinem früheren Arbeitgeber zurückkehren könnte, gegenstandslos. „Meine Vorstellung ist nicht relevant. Das alles entscheidet Red Bull. Es gibt viele Namen, aber noch keine Entscheidungen“, sagte Marko. (dpa/lam)