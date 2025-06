Kurios: Formel-1-Weltmeister Jody Scheckter (75) muss in die Fahrschule

Der frühere Formel-1-Weltmeister Jody Scheckter lebt seit anderthalb Jahren im norditalienischen Ligurien – und muss im Alter von 75 Jahren in seiner Wahlheimat noch einmal in die Fahrschule, weil sein englischer Führerschein in Italien nicht mehr gültig ist.

An den nötigen Fahrkünsten mangelt es Scheckter sicherlich nicht, vielmehr ist die Sprache eine Barriere. „Das Problem ist, dass ich sehr schlecht Italienisch spreche, ich kann unmöglich die Prüfung bestehen“, sagte der gebürtige Südafrikaner dem Corriere della Sera und erläuterte: „Ich konnte mit meinem Führerschein ein Jahr lang fahren, doch jetzt ist er verfallen.“

Scheckter bestritt 112 Formel-1-Rennen

Er habe sich auch bei seinem Ex-Team Ferrari erkundigt, wie er das Problem lösen könne. Mit Hilfe eines Anwalts sucht er jetzt nach einer Lösung für sein Dilemma. „Ich habe Italien als mein Land gewählt, hier will ich leben“, erklärte Scheckter.

Das könnte Sie auch interessieren: „Das ändert jetzt mein Leben“: Deutscher Golf-Profi (32) feiert Titel-Premiere

Scheckter bestritt zwischen 1972 und 1980 112 Formel-1-Rennen, 1979 wurde er im Ferrari Weltmeister. Erst in der Saison 2000 konnte in Michael Schumacher wieder ein Fahrer die Weltmeisterschaft nach Maranello holen.(sid/abl)