„Kann ich bestätigen“: Red Bull-Boss kommentiert Verstappen-Klausel

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen wird auch in der kommenden Saison im Red Bull sitzen. „Ja, ich kann bestätigen, dass Max Verstappen 2026 für Red Bull fährt“, sagte Motosportberater Helmut Marko am Montag bei RTL/ntv und Sport1.

Wie der für gewöhnlich gut informierte niederländische Telegraaf bereits zuvor berichtet hatte, verfiel nach dem Großen Preis von Belgien eine Ausstiegsklausel in Verstappens Vertrag, weil der Titelverteidiger zumindest bis zur Sommerpause auf jeden Fall unter den besten Drei der Fahrerwertung liegen wird. Verstappen trennen derzeit 28 Punkte von Mercedes-Pilot George Russell auf Rang vier. Selbst bei einem Ausfall Verstappens und einem Sieg Russells beim kommenden Rennen in Ungarn läge der Brite immer noch drei Zähler zurück. Eine schlechtere Platzierung als Rang drei hätte Verstappen per Klausel wohl die Chance auf einen vorzeitigen Wechsel verschafft, sein Vertrag bei Red Bull läuft noch bis 2028.

„Aktuell einfach nicht mehr drin“: Verstappen über den Wagen von RedBull

In Spa feierte der 27-Jährige am Samstag den Sprintsieg, wurde im Grand Prix auf seiner Lieblingsstrecke aber dann nur Vierter. Kompliziert war Verstappens Rennen auch aufgrund der Entscheidung der FIA, wegen Regens erst knapp 80 Minuten später zur starten. „Wir haben das Setup gestern geändert und hatten auf mehr Regen gehofft. Mit der Balance des Autos und diesen Bedingungen ist aktuell einfach nicht mehr drin“, sagte Verstappen.

Die Strecke trocknete nach der Zwangspause schnell ab, anschließend konnte er Ferraris Charles Leclerc auf Rang drei nicht mehr gefährlich werden. In der Gesamtwertung liegt Verstappen nun mit 185 Punkten satte 81 Zähler hinter Spitzenreiter und Spa-Sieger Oscar Piastri.

„Bis zum Ende“: Verstappen möchte seine Formel 1-Karriere bei RedBull beenden

Ohnehin deutete im Rahmen des Wochenendes alles auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit zwischen Verstappen und Red Bull hin. Er selbst hatte bei Sky betont, dort „generell sehr happy“ zu sein, und dass es das Ziel sei, „bis zum “ seiner Karriere für den österreichischen Rennstall zu fahren. Angesichts Red Bulls sportlicher Talfahrt wurde aber immer wieder über einen Abgang spekuliert.

Topfavorit auf eine Verpflichtung Verstappens wäre Mercedes gewesen. Die Silberpfeile wollen aber offenbar mit Russell und Talent Kimi Antonelli weitermachen. Die Wahrscheinlichkeit, mit dieser Fahrerpaarung auch in die Saison 2026 zu gehen, liege bei „90, 95 Prozent“, sagte Teamchef Toto Wolff. (sid/hen)